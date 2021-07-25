Мнение: Перед расстрелом

Эти фотографии появились недавно, из архива гитлеровского офицера, воевавшего на восточном фронте.

Политрук взят в плен 5.8.1941 года, в юго-западной части Смоленского котла, из состава 16-й армии. Фото сделаны перед допросом, допрос и перед расстрелом. Имя героя установлено.

Приказ Гитлера о немедленной ликвидации политработников Красной Армии не оставлял ему шансов выжить. Вечная память герою, держался очень достойно перед смертью…

https://twitter.com/mosinka2020/status/1419006085227323403 – цинк

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