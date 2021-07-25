 

Мнение: Перед расстрелом

25.07.2021, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эти фотографии появились недавно, из архива гитлеровского офицера, воевавшего на восточном фронте.
Политрук взят в плен 5.8.1941 года, в юго-западной части Смоленского котла, из состава 16-й армии. Фото сделаны перед допросом, допрос и перед расстрелом. Имя героя установлено.
Приказ Гитлера о немедленной ликвидации политработников Красной Армии не оставлял ему шансов выжить. Вечная память герою, держался очень достойно перед смертью…

https://twitter.com/mosinka2020/status/1419006085227323403 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / В Омске неизвестный мужчина напал на шестилетнюю девочку

14.05 / Мнение: Израиль начал вторжение в Сектор Газа

03.02 / Шейлин Вудли встречается с футболистом Аароном Роджерсом

10.09 / Мнение: Наказание трезвых водителей, объединение конкурентов Маска и опасность инвестиций в Теслу

10.02 / Появились данные о конструкции, цене и дате выхода iPhone, похожего на Samsung Galaxy Z Flip

30.05 / Мнение: Америка скатывается в средневековье

28.05 / Удобный и даже женственный: как создавать модные луки в маскулинном стиле летом

25.06 / В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

13.04 / Как бывшие супруги Самойлова и Лановой играли любовь в фильме Зархи “Анна Каренина”

03.10 / Ученые доказали, что коронавирус можно смыть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика