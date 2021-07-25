 

Под Тверью мужчина погиб от сработавшего взрывного устройства

25.07.2021, 22:48, Новости дня
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В поселке Жарковский в Тверской области сработало взрывное устройство, погиб мужчина, сообщил источник в экстренных службах региона.

«В поселке Жарковский на улице Юбилейной около дома №13 произошел взрыв. Погиб один человек <…> 1957 года рождения. Предположительно, взрывное устройство сработало», – отметил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что на месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В пресс-службе регионального следственного управления СК подтвердили факт происшествия.

«В следственный отдел регионального СК РФ поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины. <…> Организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд к месту произошедшей трагедии», – указали там.

Ранее в июле взорвался катер в Шантарском заповеднике Хабаровского края, один госинспектор погиб, второй пропал без вести.



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