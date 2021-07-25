 

Сирия отразила третью за неделю ракетную атаку Израиля

25.07.2021, 22:48, Новости дня
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Истребители ВВС Израиля попытались нанести удар по провинции Дамаск, однако все выпущенные ими ракеты были сбиты сирийской ПВО, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«С 05.40 до 05.54 25 июля два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, обе ракеты были сбиты с применением находящихся на вооружении ПВО армии Сирии комплексов российского производства «Бук-М2Э».

Ракетная атака стала третьей попыткой ВВС Израиля нанести удар по территории Сирии за последнюю неделю. Так, в четверг комплексы «Бук-М2Э» сирийской армии уничтожили четыре управляемые ракеты, выпущенные истребителями F-16 Израиля по провинции Хомс. Кроме того, в понедельник Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью комплексов ПВО российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2».



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