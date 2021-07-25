Сирия отразила третью за неделю ракетную атаку Израиля

Истребители ВВС Израиля попытались нанести удар по провинции Дамаск, однако все выпущенные ими ракеты были сбиты сирийской ПВО, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«С 05.40 до 05.54 25 июля два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, обе ракеты были сбиты с применением находящихся на вооружении ПВО армии Сирии комплексов российского производства «Бук-М2Э».

Ракетная атака стала третьей попыткой ВВС Израиля нанести удар по территории Сирии за последнюю неделю. Так, в четверг комплексы «Бук-М2Э» сирийской армии уничтожили четыре управляемые ракеты, выпущенные истребителями F-16 Израиля по провинции Хомс. Кроме того, в понедельник Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью комплексов ПВО российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2».