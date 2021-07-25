Поток недоверия

О чем договорились США и Германия.

В международном отношении к газопроводу «Северный поток — 2» произошел серьезный сдвиг: США и Германия, которые до сих пор кардинально расходились во взглядах на «трубу», подписали соглашение. При администрации Трампа Вашингтон занимал категорически отрицательную позицию по потоку и даже ввел механизм санкций в отношении фактически любых компаний, занятых в строительстве трубопровода. Германия, чьи компании заняты в строительстве, активно лоббировала интересы «Северного потока — 2». Теперь же Байден предлагает воспринимать факт того, что газопровод будет достроен, как неизбежный. Неизбежному решили не мешать, поэтому соглашение практически полностью о том, что делать, если РФ нарушит свои обязательства. Судя по тексту соглашения, опасения, что это произойдет, довольно высоки.

На протяжении строительных работ конфликт крутился вокруг того, как этот газопровод воспринимать: как чисто экономический проект (на чем всегда настаивала РФ и с чем соглашались, по крайней мере, частично, многие европейские страны, в первую очередь — Германия) или как очередное гибридное оружие, политическую кнопку, на которую в любой момент может нажать Кремль и прекратить, например, транзит газа через Украину. На политической составляющей проекта все время фокусировались Украина, США и часть европейских стран: например, страны Балтии и Польша.

Из сугубо теоретического разговор перешел в практическую плоскость, когда администрация Трампа ввела санкции против компаний, оказывающий любые услуги Nord Stream 2 AG, например, логистические или страховые. Перед ними был поставлен выбор: выйти из проекта или лишиться возможности работать на американском рынке, обслуживаться в американских банках и отправлять своих сотрудников в США. Многие компании предпочли выйти, понеся финансовые потери.

Когда руководство в Белом доме сменилось, все ждали, какую линию в отношении «Северного потока — 2» изберет Джо Байден. Еще в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый президент считает трубопровод «плохой идеей», но больше резких заявлений не последовало — начались переговоры с Германией.

Итог переговоров — соглашение, заключенное в среду, — неплох для «Северного потока — 2»: недаром акции «Газпрома», реагируя на новости, поднялись на 2%. Комментируя соглашение, Джо Байден отметил, что стройку не остановить, она завершена на 99%, в самом документе о функционирующем газопроводе говорится, как о свершившемся факте. Текст соглашения — о том, как не позволить РФ прекратить транзит через Украину и не дать использовать газопровод для политического давления.

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«США и Германия непоколебимы в своей поддержке суверенитета Украины, ее территориальной целостности, независимости и приверженности европейскому пути. Сегодня мы снова обязуемся противостоять российской агрессии и неправомерным действиям внутри Украины и за ее пределами», — так начинается документ. Дальше перечисляются обязательства Германии:

Способствовать исполнению Минских договоренностей.

Инициировать санкции на европейском уровне, если РФ будет использовать свой газ в качестве гибридного оружия или предпримет агрессивные действия против Украины — в частности ограничить российскому газу выход на европейский рынок.

Добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину, который истекает в 2024 году, минимум на 10 лет.

Способствовать энергетической независимости Украины от российского газа.

Дмитрий Песков, комментируя это соглашение, отметил, что РФ не «использует энергоресурсы в качестве политического давления». Это, конечно, не совсем так: РФ не раз прекращала поставки, например, летом 2014 года, когда Москва и Киев параллельно спорили в арбитражном суде о цене на уже состоявшиеся поставки, газ шел лишь в Европу, а не на внутренний украинский рынок.

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Вероятно, поэтому Украина нынешним соглашением недовольна. Киев и Варшава выпустили совместное заявление, в котором указали, что «Северный поток — 2» «увеличивает возможности РФ оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе», а также создает «дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы».

Впрочем, мнение Украины и Польши уже мало что изменит. Главные игроки, определяющие судьбу «потока» — США и Германия, — договорились, а решать вытекающие из трубы проблемы они будут по мере их поступления.

Мария Епифанова

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