 

В зоопарке в США снежный барс инфицировался коронавирусом, несмотря на меры предосторожности

25.07.2021, 22:32, Новости дня
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Подозрения на коронавирус у самца снежного барса появились 22 июля, когда зоологи обратили внимание на кашель животного и выделения из его носа.

COVID-19 обнаружили в образцах фекалий животного.

Сотрудники зоопарка предположили, что воздействию инфекции подверглись также самка снежного барса и два амурских леопарда – все они живут вместе.

Вольер с заболевшим закрыли для посетителей, животных отправили на карантин. Отмечается, что снежный барс, у которого COVID-19 подтвердили, “чувствует себя хорошо и никаких дополнительных симптомов, кроме кашля и насморка, не имеет”.

В зоопарке недоумевают, как инфекция могла попасть к снежному барсу с учетом усиленных протоколов безопасности.

В пресс-релизе отмечается, что зоопарк недавно получил в подарок от ветеринарной компании рекомбинантную очищенную вакцину для защиты животных от коронавируса, и часть зверей успели привить. Самцов снежного барса еще не вакцинировали.

Associated Press уточняет, что инфицированного самца зовут Рамиль, ему девять лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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