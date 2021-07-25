Автономный квадрокоптер впервые победил в соревновании с пилотируемыми аппаратами
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Впервые автономный летательный аппарат победил в соревнованиях квадрокоптеров, обойдя по всем статьям аналоги, управляемые людьми.
Как сообщают источники, алгоритм для данного БПЛА создан учеными из университета в Цюрихе. Оказалось, что работает он гораздо лучше, чем самые опытные пилоты, использующие дистанционное управление.
По словам специалистов, соревнование было устроено между штатными квадрокоптерами, которые уже используют для доставки разных товаров, лекарств и пр. До сих пор систем автономного управления не могли обеспечивать более рациональную траекторию полета. А именно от нее зависит, насколько быстро прилетит аппарат в заданную точку. Но все когда-нибудь случается впервые. Человек проиграл искусственному интеллекту.
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