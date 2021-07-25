 

Россиянам рассказали, что нужно делать, если украли смартфон

25.07.2021, 22:30, Новости дня
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Известный в РФ эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий советует заранее активировать функцию, которая так и называется: «Найти телефон». Разумеется, сделать это тогда, когда ваш гаджет оказался в руках злоумышленника, уже невозможно. Поэтому активируйте, как только выходите на улицу. Пусть это войдет в привычку, говорят специалист.

Как минимум, вы будете знать, где именно находится ваш мобильник. Очень часто данная функция позволяет быстро найти телефон. Ведь если он исчез, вы не всегда можете сразу понять, украли ли у вас смартфон или вы просто забыли его где-нибудь на столике в кафе?

Также Лукацкий советует сразу после обнаружения пропажи заблокировать смартфон. Это сделает его бесполезным для третьих лиц.



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