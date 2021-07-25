Ученые: Люди со светлыми волосами живут дольше остальных

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25.07.2021, 22:28, Разное
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Группа учёных из Великобритании, Швеции и Дании установила, что люди со светлыми волосами живут дольше. Это происходит из-за более позднего полового созревания.
Исследователи изучили медицинские карты большее 200 тыс. европейцев и сравнили продолжительность в зависимости от цвета волос. Оказалось, что у светловолосых людей заметно реже встречались заболевания и старческие нарушения диагностировались заметно позднее. Эксперты связали такую особенность с половым созреванием. Гены светловолосых людей, формирующие этот важный аспект жизнедеятельности, тесно связаны с гипофизом и активируются гораздо позднее, чем у других. Таким образом сам процесс протекает в более взрослом возрасте и, как следствие, старение всего организма и внутренних органов начинается с явной задержкой. Из-за этого от природы светловолосые люди могут похвастаться более продолжительной жизнью с меньшим риском развития старческих заболеваний.

Учёные объяснили, что светлые волосы косвенно указывают на меньший риск развития серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это касается инфаркта и инсульта в преклонном возрасте. Эти данные помогут специалистам лучше понимать процесс старения тела человека и получить возможность отсрочить возникновение старческих болезней.

Источник: sterlegrad.ru



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