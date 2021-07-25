Медик рассказал, какие нарушения сердечного ритма не требуют лечения

Доктор Андрей Сыров пояснил об особенностях аритмии, которая не требует лечения. Так, медицинское вмешательство не требуется при некоторых нарушениях сердечного ритма.

Многие беспокоятся при малейших признаках аритмии, однако не всегда подобные признаки говорят о серьезных проблемах с сердцем. Кардиолог Андрей Сыров объяснил разницу между темпом работы «мотора» человеческого организма.

По словам врача, особенности экстрасистолии заключаются в том, что во многих случаях при преждевременных сердечных сокращениях не нужно предпринимать экстраординарные меры или пить сильные лекарства. Чаще человеку с данными симптомами достаточно просто успокоительной беседы. Нередко у взрослых граждан отмечается кратковременная тригерная активность, что и влечет аритмию. В такой ситуации она является всего лишь следствием генерации каким-либо частком электрического сигнала.

Такое явление встречается у каждого седьмого пациента во взрослом возрасте, при этом большинству из них не требуется какпя-то специальная терапия. Прибегать к лечению медикам доводилось только в тех случаях, когда обратившийся за консультацией говорит не только об изменении ритма сердца, но и действительно плохо себя чувствует. Однако чаще всего, врач ограничивается выписанными успокоительными препаратами. При этом измерить давление при наступлении аритмии, напоминает доктор Сыров, обязательно.

Источник: ren.tv