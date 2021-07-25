 

Медик рассказал, какие нарушения сердечного ритма не требуют лечения

25.07.2021, 22:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Андрей Сыров пояснил об особенностях аритмии, которая не требует лечения. Так, медицинское вмешательство не требуется при некоторых нарушениях сердечного ритма.
Многие беспокоятся при малейших признаках аритмии, однако не всегда подобные признаки говорят о серьезных проблемах с сердцем. Кардиолог Андрей Сыров объяснил разницу между темпом работы «мотора» человеческого организма.

По словам врача, особенности экстрасистолии заключаются в том, что во многих случаях при преждевременных сердечных сокращениях не нужно предпринимать экстраординарные меры или пить сильные лекарства. Чаще человеку с данными симптомами достаточно просто успокоительной беседы. Нередко у взрослых граждан отмечается кратковременная тригерная активность, что и влечет аритмию. В такой ситуации она является всего лишь следствием генерации каким-либо частком электрического сигнала.

Такое явление встречается у каждого седьмого пациента во взрослом возрасте, при этом большинству из них не требуется какпя-то специальная терапия. Прибегать к лечению медикам доводилось только в тех случаях, когда обратившийся за консультацией говорит не только об изменении ритма сердца, но и действительно плохо себя чувствует. Однако чаще всего, врач ограничивается выписанными успокоительными препаратами. При этом измерить давление при наступлении аритмии, напоминает доктор Сыров, обязательно.

Источник: ren.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.05 / Мнение: Африканские дела

06.04 / Злость со стороны родителей, крики и наказания приводят к изменениям в мозге детей

04.06 / Дарья Пынзарь призналась, для чего ей нужно было похудеть

25.02 / Ученые изучили долгосрочные последствия COVID-19 для детей

09.03 / Появились данные о новых льготах для пенсионеров

25.09 / Мнение: О слезании России с нефтяной иглы

08.03 / Пугачёва и фанаты – Личное мнение

05.03 / Кто пытается очернить подвиг Зои Космодемьянской

04.09 / Представители Бритни Спирс впервые прокомментировали движение “Освободите Бритни”: “Это совсем не теория заговора”

06.12 / Работа на стороне противного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика