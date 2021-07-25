Ученые назвали пять вариантов уничтожения всей Земли

Учёные назвали пять теоретических вариантов уничтожения Земли за мгновение. Для этого придётся приложить массу усилий и энергии.

Самое теоретически возможное уничтожение планеты произойдёт благодаря страпелькам. Они появляются во время работы ускорителя частиц, а значит любой из существующих на Земле идеально подходит. Всё дело в размерах страпельки, которая может достигать астрономических величин и ей не составит труда в таком состоянии столкнуться с ядром какого-нибудь атома. В результате высвободиться энергия и образуется странная материя, которая высвободит новые страпельки. Они столкнуться с другими ядрами соседних атомов и запустится цепная реакция. Всё произойдёт за долю мгновения и от той материи, к которой человечество привыкло, ничего не останется, как и от планеты в целом. Аналогичного результата можно достичь, если взорвать антивещество. Оно само по себе является крайне неустойчивым и взрывоопасным, но для исчезновения Земли потребуется минимум 2,5 трлн вещества. Это крайне много, если учесть тот факт, что на создание всего миллиграмма потребуется 25 млн долларов. Таким образом человечество имеет возможность создать самую масштабную бомбу за всю историю для уничтожения целого космического тела, но делать это экономически невыгодно.

Ещё один вариант быстрого уничтожения – чёрна дыра. В первом варианте можно направить Землю прямо в неё, но на это уйдёт гораздо больше времени. Заметно быстрее будет создание чёрной дыры прямо на планете, что теоретически возможно в ускорителях частиц. Несмотря на это, научных доказательств существования реального способа привести к гибели целую Солнечную систему пока нет. Предпоследним в списке идёт столкновение с крупным объектом. Для разового уничтожения всего живого потребуется планета с массой не меньше 60% от земной и скоростью до 11 км/с. Если же её масса будет ниже, то скорость должна увеличиваться пропорционально. В конце же списка ещё одно вероятное событие – гамма-всплеск. Его энергии хватит для полного уничтожения всего живого на Земле за секунды. Именно этому событию приписывают уничтожение 60% живых существ на планете около 443 млн лет назад.

Источник: www.popmech.ru