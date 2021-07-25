 

Хороша была Алёна — краше не было в селе – Личное мнение

25.07.2021, 22:08, Разное
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Попались на глаза фоточки украинской модели (ну, как модели) с пришитой жопой. Зовут Алёной.


Фото: Соцсети

Её нос меня, признаться, испугал: таким кончиком можно бумагу резать вместо ножа. Как они этими микросопелками, в принципе, дышат? Да и губами-батутами, наверное, не очень удобно пищу принимать.

Но дело даже на в этом.

Смотрите, какой красивой девушкой была эта Алёна!


Фото: Соцсети

Глаз не оторвать, согласитесь!

Зачем она с собой такое сотворила? Превратила себя из красавицы в женщину, которую в прошлом веке взяли бы в цирк показывать на потеху толпе.


 Фото: Соцсети

Самое грустное, что пути назад у Алёны нет.

Можно, конечно, вытащить силикон из задницы и груди, но останутся шрамы и растянутая кожа, которую нужно будет отрезать. С носом уже ничего не сделаешь: назад не пришьёшь. Обточенные под виниры зубы, которые у Алёны и от природы отличные, не вернёшь. Их она заменила на санфаянс с синим отливом.

Девка молодая, вся жизнь впереди. Как она будет идти по ней с носом-иголкой, губами-батутом и пришитой жопой?


Фото: Соцсети

Я даже татуировку набить на себе брезгаю: смысл портить кожу наколкой? Я — женщина, а не вор в законе.

А эти под нож ложатся чаще, чем душ, наверное, принимают.  

В связи с этим — вопрос: в какой ситуации вы считаете оправданным пластическую операцию? А каком случае на неё бы пошли? Или уже сходили? А зачем?

Источник: Лена Миро



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