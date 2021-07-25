Хороша была Алёна — краше не было в селе – Личное мнение

Попались на глаза фоточки украинской модели (ну, как модели) с пришитой жопой. Зовут Алёной.



Фото: Соцсети

Её нос меня, признаться, испугал: таким кончиком можно бумагу резать вместо ножа. Как они этими микросопелками, в принципе, дышат? Да и губами-батутами, наверное, не очень удобно пищу принимать.

Но дело даже на в этом.

Смотрите, какой красивой девушкой была эта Алёна!



Фото: Соцсети

Глаз не оторвать, согласитесь!

Зачем она с собой такое сотворила? Превратила себя из красавицы в женщину, которую в прошлом веке взяли бы в цирк показывать на потеху толпе.



Фото: Соцсети

Самое грустное, что пути назад у Алёны нет.

Можно, конечно, вытащить силикон из задницы и груди, но останутся шрамы и растянутая кожа, которую нужно будет отрезать. С носом уже ничего не сделаешь: назад не пришьёшь. Обточенные под виниры зубы, которые у Алёны и от природы отличные, не вернёшь. Их она заменила на санфаянс с синим отливом.

Девка молодая, вся жизнь впереди. Как она будет идти по ней с носом-иголкой, губами-батутом и пришитой жопой?



Фото: Соцсети

Я даже татуировку набить на себе брезгаю: смысл портить кожу наколкой? Я — женщина, а не вор в законе.

А эти под нож ложатся чаще, чем душ, наверное, принимают.

В связи с этим — вопрос: в какой ситуации вы считаете оправданным пластическую операцию? А каком случае на неё бы пошли? Или уже сходили? А зачем?

—