 

В США заявили о продолжении авиаударов по талибам в Афганистане

25.07.2021, 21:54, Новости дня
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Соединенные Штаты не прекратят наносить авиаудары для поддержки безопасности Афганистана в противодействие движению «Талибан (признано террористическим и запрещено в России), сообщил командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи.

«Соединенные Штаты увеличили число ударов с воздуха в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы и дальше оказывать такую же усиленную поддержку в ближайшие недели, если талибы продолжат совершать свои нападения, – сказал генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Ранее «Талибан» попросило «все страны мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана.

До этого представитель афганского минобороны Фавад Аман заявил, что правительственные силы освободили от боевиков район Карух в провинции Герат на западе страны.

Представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.



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