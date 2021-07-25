 

Во Франции из-за гибели рабочего остановили скоростные поезда

25.07.2021, 21:54, Новости дня
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Во французском департаменте Эсон при обвале грунта погиб рабочий, из-за ЧП остановили движение скоростных поездов, сообщили местные власти.

«В результате происшествия на стройке на перекрестке путей пригородных электричек RER и скоростных поездов TGV в районе Маси оказался завален рабочий», – сообщил глава совета департамента Эсона Франсуа Дуровре, передает РИА «Новости».

Он добавил, что из-за происшествия прервали движение порядка 70 скоростных поездов TGV по требованию аварийных служб.

«Движение всех поездов от или до вокзала Монпарнас (в Париже – прим. ВЗГЛЯД) остановлено», – сообщил газете Parisien представитель французской национальной компании железных дорог SNCF.



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