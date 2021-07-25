 

Из горящего в Ростове-на-Дону дома начали эвакуировать людей

25.07.2021, 21:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом, пожару присвоили третий уровень сложности, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома. <…> Площадь пожара 250 квадратных метров. Объявлен третий номер [сложности]. <…> Проводится эвакуация», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в жилом доме в историческом центре Петербурга начался пожар, сообщалось об угрозе распространения на соседние здания. Позже возгоранию повысили ранг сложности, через некоторое время возгорание локализовали, а после – ликвидировали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Назван новый способ не платить водителям по ОСАГО

07.07 / Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ

04.11 / Штаб Трампа через суд требует приостановить подсчет голосов в Мичигане

17.07 / «Ростех» представил уникальную видеокамеру

21.02 / Климкин о новых санкциях против РФ: Маневр у Путина сужен, он будет искать внешних врагов

23.09 / Главного редактора газеты «Наша Нива» задержали в Минске

13.02 / Mitsubishi привезет в Россию обновленные Eclipse Cross и Pajero Sport

12.04 / Еврокомиссар – для наших целей «Спутник V» поступит в ЕС слишком поздно

01.08 / Количество выздоровевших от коронавируса превысило 10 млн человек

20.09 / В МИД РФ ответили на заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика