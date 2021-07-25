Из горящего в Ростове-на-Дону дома начали эвакуировать людей

В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом, пожару присвоили третий уровень сложности, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома. <…> Площадь пожара 250 квадратных метров. Объявлен третий номер [сложности]. <…> Проводится эвакуация», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в жилом доме в историческом центре Петербурга начался пожар, сообщалось об угрозе распространения на соседние здания. Позже возгоранию повысили ранг сложности, через некоторое время возгорание локализовали, а после – ликвидировали.