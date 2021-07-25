Гей-парад на Неве в честь дня ВМФ

На корабле «Грация» пахло пивом и предвыборными технологиями: «Новая» затесалась в массовку на съемки ролика-провокации (18+).

В канун главного военно-морского праздника прогулочный катер «Грация» под радужными флагами прошел по Фонтанке от моста Ломоносова к Неве, свернул к «Авроре» в Большую Невку и через час развернулся обратно. На открытой палубе молодые и не очень молодые мужчины в футболках, украшенных буквами «ЛДПР» и шестицветными эмблемами ЛГБТ, распивали пиво и игристое, танцевали, обнимались и возглашали хвалу Либерально-демократической партии, ее бессменному лидеру Владимиру Жириновскому и свободным от предрассудков сексуальным отношениям.

Так готовят избирателя к сентябрьским выборам в Петербурге. Во главе всего процесса специалисты из «Экспресс газеты» — федерального таблоида о жизни света и полусвета. Объявление о наборе массовки для этого проекта появилось несколькими днями раньше в тематической сетевой группе: «Санкт-Петербург! Набираем массовку на корабль. Снимаем ролик. Сцена гей-вечеринки на корабле. Ищем 20–30 мужчин, сыграющих гомосексуалистов».

Скриншот объявления из группы «ВКонтакте»

Запахло предвыборными технологиями, и мы решили не пропускать мероприятие.

На дистанционный кастинг заявились двое журналистов «Новой газеты». И были приняты. Нам сразу скинули подробности предстоящей съемки (орфография сохранена): «Распространяться ролик будет в телеграм-каналах. Снимаем вечеринку депутатов-геев. Ваши имена называться, естественно, не будут. Текста ни у кого нет. Это массовая сцена, в которой геи просто веселяться)) Крупных планов будет по минимуму. Целоваться ни с кем не надо (на всякий случай. А то мне этот вопрос задали) По одежде четкой задачи я пока не получила. Но на всех будут наши футболки с ЛГБТ-символикой. В целом задача простая: танцевать, есть и пить. Плаваем два часа по каналам и по Неве. Возвращаемся на Фонтанку, 64. Расчет по прибытию».

Установить кастинг-менеджера было несложно. Им оказалась москвичка Кристина Безбородова из той же «Экспресс газеты».

Кристина Безбородова. Фото из соцсетей

На причале 24 июля «артистов» встречали трое, не считая оператора. Организатором, похоже, выступал некто Сергей Минаев — на сайте «Комсомольской правды» он представлен как ведущий «Радио КП» и заместитель главреда «Экспресс газеты» (до недавнего времени оба этих издания входили в одну медиагруппу).

Внимательно следил за процессом и корректировал шабаш самарский политтехнолог и SMM-специалист Михаил Биюн. Сопутствующую им даму в полосатом мы в лицо не узнали. Напутствие от Минаева было кратким и не слишком конкретным: «Снимаем документальный фильм. Квазидокументальный. Антиутопия. 2025 год, выборы президента выиграл Владимир Вольфович Жириновский, которому 79 лет. Как мы все знаем, ЛДПР очень толерантно относится ко всем проявлениям, мы сейчас изображаем двадцать пятый год: гей-парад на воде — День ВМФ».

На съемках клипа: Сергей Минаев (в центре) и неизвестная нам пока девушка из числа организаторов. Фото: Денис Коротков / «Новая газета»

Михаил Биюн. Фото: личная страница в Facebook

Михаил Биюн (слева) на съемках клипа. Фото: Денис Коротков / «Новая газета»

Без какого-либо сценария группа из полутора десятков мужчин (включая двоих из «Новой») в течение двух часов изображала радость на открытой палубе. В качестве реквизита некоторым были розданы футболки с надписью «ЛДПР» на груди и шестицветным флажком на рукаве, прочим — защитные маски опять-таки с буквами «ЛДПР» и радужным флагом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—