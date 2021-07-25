 

В УПЛ дебютировали три клуба-новичка, лучше всего сыграл харьковский

25.07.2021, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В субботу в Луцке новичок “Верес” (Ровно) в первом туре УПЛ принимал “Колос” из Ковалевки Киевской области. Зрители забитых мячей не увидели: 0:0.

В воскресенье в борьбу вступили еще два новичка УПЛ, одесский “Черноморец” и харьковский “Металлист 1925”.

“Черноморец” в Чернигове крупно проиграл местной “Десне” (0:3). Голы забивали Владислав Калитвинцев (на 50-й и 56-й минутах) и Тарас Завойский (на 80-й минуте).

Единственную среди дебютантов победу одержал “Металлист 1925”, который принимал в Харькове львовский “Рух”. Харьковчане забили дважды (Юрий Батюшин на восьмой минуте и Дмитрий Крыськив на 35-й), а львовяне – однажды (Орест Кузик на 50-й минуте). Итоговый результат – 2:1 в пользу “Металлиста 1925”.

Первый тур нового сезона УПЛ завершится 11 августа поединком “Динамо” – “Минай”. На 25 июля лидируют “Десна” и “Металлист 1925”. У них лучшая разница забитых и пропущенных мячей, чем у донецкого “Шахтера”, идущего на третьем месте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / 23 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

31.07 / Россия возмутилась осквернением памятника Рокоссовскому

06.01 / Трамп продолжил борьбу против китайских приложений

16.09 / Минфин США ввел санкции против китайской госкомпании

06.08 / Центр глобального взаимодействия представил доклад о российской экосистеме дезинформации и пропаганды

16.03 / Байден запланировал первое с 1990-х годов масштабное повышение налогов в США

07.09 / Американский матрос пропал с авианосца в Аравийском море

29.01 / Среднегодовая температура на Земле достигла максимума за последние 12 тыс. лет – исследование

16.03 / США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы

19.02 / Яценюк заявил, что в 2016 году на заседании Кабмина хотел принять решение “против Медведчука”, но ему сорвали кворум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика