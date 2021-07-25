Нас предали, победил Путин – госсекретарь канцелярии президента Польши о “Северном потоке – 2”

Он отметил, что, хотя “миром правят деньги, а не ценности”, Польша в вопросе строительства газопровода “встала на сторону ценностей” и искала союзников, чтобы остановить строительство.

Дера также подчеркнул, что против строительства “Северного потока – 2” высказывались как отдельные страны ЕС, так и Европарламент, но “оказалось, что Германия выше Европейского союза, интересы Германии важнее интересов Европейского союза”.

“Нас предали, и победитель – президент [России Владимир] Путин, Россия победила, ей гарантированы поставки газа на ближайшие годы, мощные источники средств. Германия будет распределять этот газ, возможно, найдет технологию для использования этого газа, они также получат от этого огромную прибыль, а остальные будут просто наблюдать за этим”, – резюмировал Дера.

Контекст:

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу “Северного потока – 2”. Также в совместном заявлении Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау говорится, что страны “будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску “Северного потока – 2”.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение ошибкой, которая “будет дорого стоить”. По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением с ФРГ США дают “зеленый свет” для достройки газопровода.

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на саммите лидеров “Нормандской четверки”. Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

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