 

Украинская дзюдоистка Белодед решила приостановить карьеру после медали на Олимпиаде

25.07.2021, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев – будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать”, – сказал тренер.

Он отметил, что спортсменка рассчитывала на более высокий результат, и добавил, что пандемия внесла коррективы в подготовку к Олимпиаде. В частности, перенос соревнований в Токио отсрочил запланированный переход дзюдоистки в следующую категорию.

“Где-то пандемия сыграла, потому что на год больше боролись в этом весе. Держали его и голодали. Это все также сказывается. Психологически тяжело, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья – молодец, выдержала”, – отметил Белодед. 

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / В России – рекордный суточный прирост больных с COVID-19

23.03 / Россия призвала Болгарию прекратить шпионское шоу

23.11 / В Германии задумались о продлении шенгенской визы Навальному

23.07 / Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин

25.09 / Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах

11.01 / Возрождение США или фатальный провал – SRF о том, что сулит импичмент Трампа

05.09 / В Иране взорвалась цистерна с хлором. Пострадали более 200 человек

19.07 / Новак оценил последствия новых договоренностей ОПЕК+ для России

27.04 / Die Welt – из-за нехватки собственных вертолётов бундесвер вынужден прибегать к аренде

30.06 / Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика