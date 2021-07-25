Украинская дзюдоистка Белодед решила приостановить карьеру после медали на Олимпиаде

“Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев – будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать”, – сказал тренер.

Он отметил, что спортсменка рассчитывала на более высокий результат, и добавил, что пандемия внесла коррективы в подготовку к Олимпиаде. В частности, перенос соревнований в Токио отсрочил запланированный переход дзюдоистки в следующую категорию.

“Где-то пандемия сыграла, потому что на год больше боролись в этом весе. Держали его и голодали. Это все также сказывается. Психологически тяжело, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья – молодец, выдержала”, – отметил Белодед.

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

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