 

Американские ученые рассказали о преимуществах интраназальных вакцин против COVID-19

25.07.2021, 21:34, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности действия против COVID-19 интраназальных вакцин. На основании результатов научной работы исследователи выделили целый ряд преимуществ указанных профилактических препаратов по сравнению с их внутримышечными аналогами.
Основным аргументом проводивших исследование ученых Френсиса Лунда и Троя Рендалла, представляющих Алабамский университет (США), стал тот факт, что основной процесс передачи частиц SARS-CoV-2 осуществляется по воздуху. При этом происходит поражение носовых ходов с последующим перемещением патогена в нижние дыхательные пути. Со своей стороны авторы исследования выразили недоумение по поводу того, что лишь семь наименований вакцин против коронавируса из сотен разрабатываемых в настоящее время доставляются в организм интраназальным способом. По мнению медиков, вакцины, вводимые через носоглотку, обладают, как минимум, тремя неоспоримыми преимуществами: они не требуют применения игл, имеют способность доставлять лекарство непосредственно в инфицированные участки и обеспечивают повышение иммунитета слизистой оболочки легких. К слову, проведенные у животных тестирования интраназальных вакцин продемонстрировали наличие сниженных уровней выделения и репликации коронавируса и в полостях носовых ходов, и в легких, что выгодно отличает данные препараты от их внутримышечных аналогов.

Также Лунд и Рендалл упомянули о том, что, согласно данных ряда исследований, вакцинация инфекций носа назальными вакцинами обеспечивает стимуляцию выработки иммуноглобулина А (IgA) как в процессе местного ответа на сыворотку, так и в рамках всей респираторной системы человека. В свою очередь, антитела, образующиеся при внутримышечном введении, оказывают противодействие лишь содержимому сыворотки.

Впрочем, специалисты признали и тот факт, введение вакцин интраназальным способом имеет и определенные недостатки. К их числу относятся использование живых аттенуированных вирусов, создающих некоторый риск заражения, и более низкий по сравнению с внутримышечными вакцинами уровень иммунного долголетия. Резюмируя свои доводы, Френсис Лунд и Трой Рендалл в качестве оптимального варианта профилактики COVID-19 предложили комбинированную вакцинацию, при которой интраназальная вакцина будет обеспечивать оперативную защиту организма, а вводимая путем внутримышечной инъекции – более долгосрочную. Материалы исследования были опубликованы PhysOrg.

Источник: infosmi.net



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