 

Галкин показал фото Лизы и Гарри с дочерью Орбакайте

25.07.2021, 21:34, Разное
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Максим Галкин часто радует поклонников семейными снимками. Недавно он опубликовал фотографию, на которой запечатлены его дети Лиза и Гарри, а также их племянница – дочь Кристины Орбакайте.
По словам юмориста, дети собрались к другу на день рождения. Лиза Галкина позировала в белоснежной кофте и штанах, джинсовой рубашке и стильной шляпе. Ее брат Гарри выбрал для похода на мероприятие джинсы, белую футболку и клетчатую рубашку. Клавдия, внучка Примадонны, отдала предпочтение удобному джинсовому костюму и черной майке. Свой образ дочь Кристины Орбакайте дополнила кедами цвета марсала и соломенным головным убором.

Супруг Аллы Пугачевой написал, что «дети желают всем прекрасного настроения». Поклонники оценили снимок Максима Галкина. Лизу, Гарри и Клавдию назвали «тремя солнышками». В комментариях их засыпали комплиментами, написав, что звездные наследники «славные и чудесные».



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