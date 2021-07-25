 

Перед болезнью МакSим сделала откровенное признание

25.07.2021, 21:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Незадолго до того, как МакSим попала в больницу, она дала откровенное интервью. Певица откровенно призналась, через какие трудности ей пришлось пройти после страшного ДТП, в которое она попала.
Во время реабилитации артистка пристрастилась к спиртным напиткам. У нее началась серьезная зависимость, которая сопровождалась сильными головными болями. По словам Марины Максимовой, авария и неприятности, начавшиеся после нее, заставили знаменитость переосмыслить собственную жизнь. Когда она осознала, что хочет вернуться к нормальной жизни, выпустила песню «Спасибо». Таким образом МакSим поблагодарила всех людей, которые были с ней рядом в сложный период.

Певица не побоялась публично признаться, что злоупотребляла алкоголем. Марина Максимова хотела вновь предстать в привычном амплуа, в котором ей комфортно. Поэтому экспериментировать она не стала и новую композицию записала в прежнем стиле.

Когда МакSим выступала в Казани, многие поклонники подумали, что она вернулась к прежнему образу жизни. Певица вела себя очень странно на сцене, поэтому у зрителей сложилось впечатление, что она «как пьяная». Когда артистка попала в больницу, ее представители объяснили, что она выступала тогда с высокой температурой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / «Один год COVID-19 позади»: Медики рассказали, кого в первую очередь поражает коронавирус

22.06 / Дочь скандального эмира Дубая Латифа вышла на связь из Испании спустя четыре месяца затишья

24.09 / Скандалы: Поймай, если сможешь

31.05 / Ученые могут разгадать тайну происхождения Великой пирамиды в Египте с помощью Библии

14.11 / Дональд Трамп допустил, что покинет пост: Соперники в президентской гонке в США поделили два штата

07.09 / Кандидат биологических наук назвал лучший продукт для выведения токсинов

15.03 / Володин предложил председателю ПАСЕ позаботиться о здоровье европейцев

19.10 / В начале ноября Земля рискует столкнуться с космическим «холодильником»

20.09 / Как добиться щедрости от мужчины? – Личное мнение

22.06 / Пол ребенка Арзамасовой и Авербуха больше ни для кого не секрет: об этом рассказали друзья пары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика