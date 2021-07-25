Перед болезнью МакSим сделала откровенное признание

Незадолго до того, как МакSим попала в больницу, она дала откровенное интервью. Певица откровенно призналась, через какие трудности ей пришлось пройти после страшного ДТП, в которое она попала.

Во время реабилитации артистка пристрастилась к спиртным напиткам. У нее началась серьезная зависимость, которая сопровождалась сильными головными болями. По словам Марины Максимовой, авария и неприятности, начавшиеся после нее, заставили знаменитость переосмыслить собственную жизнь. Когда она осознала, что хочет вернуться к нормальной жизни, выпустила песню «Спасибо». Таким образом МакSим поблагодарила всех людей, которые были с ней рядом в сложный период.

Певица не побоялась публично признаться, что злоупотребляла алкоголем. Марина Максимова хотела вновь предстать в привычном амплуа, в котором ей комфортно. Поэтому экспериментировать она не стала и новую композицию записала в прежнем стиле.

Когда МакSим выступала в Казани, многие поклонники подумали, что она вернулась к прежнему образу жизни. Певица вела себя очень странно на сцене, поэтому у зрителей сложилось впечатление, что она «как пьяная». Когда артистка попала в больницу, ее представители объяснили, что она выступала тогда с высокой температурой.