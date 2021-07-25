Мнение: Ужасные цифры

Фетисов о результатах исследования ВЦИОМ https://colonelcassad.livejournal.com/6928241.html, которое показало, что практически никто не знает спортсменов поехавших на Олимпиаду в Токио.

Ужасные цифры.

«Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители. Об Олимпиаде надо говорить. У нас, наверное, знают всех этих экспертов ток-шоу, которые с утра до вечера ходят с одной программы на другую, но не знают наших олимпийцев. Стране нужны герои, она должна знать, к чему готовятся на Олимпийских играх, нужно рассказывать об этих ребятах с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у наших детей и молодёжи появлялись кумиры, не надуманные, не нарисованные, а создавшие сами себя с помощью таланта и трудолюбия. Это большая работа, которая во всех странах проводится, я не знаю, что происходит у нас. Так работает наша сегодняшняя спортивная власть. Тем более, что нет флага, нет гимна, надо ещё больше рассказывать, чтобы ребята знали, что за них болеют» (с) С.Фетисов

Странная постановка вопроса. Федеральные СМИ и так каждый день рассказывают про Олимпиаду и спортсменов в ней участвующих.

Проблема тут явно не в том, что про них мало рассказывают.

Более весомыми проблемами выглядят:

1. Сборная РФ выступает там как нейтральная команда без флага. Прямо скажем, далеко не все воспринимают некую "команду ROC" как сборную России. Если ничего не случится, то нейтральное позорище будет продолжаться до конца 2022-го года. Хотя можно конечно делать вид что ничего не случилось и это норма.

2. Сама Олимпиада проходит без зрителей и даже самим японцам не очень то нужна, являя собой классический чемодан без ручки. Который тащить тяжело, а выбросить жалко. Поэтому Олимпиада со всеми ее переносами изначально имела негативный шлейф в СМИ, перестав быть такой интересной, какой она могла бы быть в обычных обстоятельствах.

3. Олимпиада проходит в разгар эпидемии коронавируса и в условиях разговоров про коронавирусные ограничения рассказы про "праздник спорта" выглядят странно, в стиле Гарольда, который чувствует боль.

4. Есть мнение, что усиление рассказов о спортсменах, которые в общем то не виноваты в вышеуказанном, никак не отменит эти факторы.

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