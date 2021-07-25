Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию со сбежавшим от семьи ребенком

В Москве ребенок сбежал из дома и сообщил правоохранителям, что к нему применили физическую силу, детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская взяла на контроль эту ситуацию.

«Я знаю об этой ситуации, мы работаем с правоохранительными органами. Держу ситуацию на контроле», – отметила Ярославская РИА «Новости».

Прокуратура столицы сообщала на своем сайте, что 11-летний ребенок из многодетной семьи сбежал из дома и сообщил правоохранителям о применении к нему родителями физической силы и недопустимых методов воспитания. Ведомство начало проверку.