В Чехии выпустили игру «Вылечи Гитлера»

На сервисе Steam вышла игра «Вылечи Гитлера» (Heal Hitler, англ., созвучно с нацистским приветствием «Хайль Гитлер»), в которой игроку предлагается излечить лидера фашистской Германии с помощью психоанализа.

Действие игры происходит в 1925 году, игрок должен за три сеанса терапии с промежутком в несколько месяцев помочь фюреру излечиться. Сама игра доступна в Steam за 133 рубля.

Чешский разработчик Йон Аэгис отметил, что это – разговорный жанр, на каждой встрече у игрока есть от трех до восьми вариантов действий, саму игру можно пройти примерно за час. Русский и другие языки продукт не поддерживает, доступна только версия на английском.

В 2019 году в Steam вышла в релиз игра Sex with Stalin, в ней геймерам предлагалось «соблазнить Сталина». В КПРФ, говоря об этом продукте, отметили, что «этим должны заниматься врачи».