Под Астраханью столкнулись грузовик и легковушка, погибли четверо

В Астраханской области «Камаз» столкнулся с легковым автомобилем, легковушка полностью сгорела после аварии, погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла в районе села Копановка, на трассе Р-22, в Енотаевском районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Столкнулись Kia Sportage и «Камаз», легковой автомобиль полностью сгорел после аварии.

«По уточненной информации, четыре человека погибли», – отметил представитель регионального ГУ МЧС.

На месте работали пять единиц техники и 13 человек личного состава.

Ранее в июле в Пермском крае водитель задавил 16-летнюю девушку, после чего сбежал с места аварии, девушка погибла.