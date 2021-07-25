 

Под Астраханью столкнулись грузовик и легковушка, погибли четверо

25.07.2021, 21:00, Новости дня
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В Астраханской области «Камаз» столкнулся с легковым автомобилем, легковушка полностью сгорела после аварии, погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла в районе села Копановка, на трассе Р-22, в Енотаевском районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Столкнулись Kia Sportage и «Камаз», легковой автомобиль полностью сгорел после аварии.

«По уточненной информации, четыре человека погибли», – отметил представитель регионального ГУ МЧС.

На месте работали пять единиц техники и 13 человек личного состава.

Ранее в июле в Пермском крае водитель задавил 16-летнюю девушку, после чего сбежал с места аварии, девушка погибла.



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