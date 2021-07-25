Военный парад «без зрителей»

…собрал на набережных Петербурга тысячи человек.

25 июля в Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад, анонсированный министром обороны Сергеем Шойгу, как «самый масштабный и зрелищный». За несколько суток до торжественного события было объявлено, что парад пройдет без зрителей, так как в городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка.

С раннего утра воскресенья все подходы к набережным в центре города действительно были перекрыты заграждениями и тяжелой техникой, так что собравшимся у заборов петербуржцам приходилось забираться на плечи друг к другу, на деревья и фонарные столбы, в попытке хоть что-то разглядеть. Однако, спустя несколько минут после начала парада полиция сняла оцепление и пропустила людей к воде — свои действия cиловики объяснили «нежеланием создавать толпу». В результате, за прохождением более 50 кораблей, катеров и подводных лодок по Неве единовременно наблюдали несколько тысяч человек.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

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