 

Юниорский чемпионат Европы по теннису впервые выиграл украинец

25.07.2021, 20:44, Новости дня
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Украинец был сеян на чемпионате под вторым номером, а его соперник в финале Петр Нестеров из Болгарии – восьмым.

Белинский выиграл со счетом 7:5, 6:3.

По пути к финалу украинец обыграл Стилианоса Христодулу из Кипра (6:2, 7:6), Берка Бугарика из Северной Македонии (7:6, 6:3), Даниила Остапенкова из Беларуси (6:4, 6:2), Лиама Гавриелидеса из Германии (5:7, 6:4, 6:4) и Бора Артнака из Словении (7:5, 6:4).

До победы Белинского лучшим результатом украинцев на юниорских чемпионатах Европы был в 2011 году выход в полуфинал Владислава Манафова.

Среди женщин юниорский чемпионат Европы выигрывала в 2000 году Юлия Бельгейзимер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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