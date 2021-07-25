Настасья Самбурская заявила притязания на роль “супергероини”: “Снимусь в боевике!”

Популярная ведущая и актриса Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram пару видеороликов, посредством которых продемонстрировала навыки, характерные для исполнительниц ролей супербоевиков. Публикация знаменитости взывала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Иронические “демо-ролики” были сняты на волне успеха демонстрирующегося в настоящее время в кинотеатрах страны остросюжетного фильма “Черная вдова”, с обворожительной Скарлетт Йоханссон в главной роли. Со своей стороны Настасья Самбурская решила показать, что ничем не уступает голливудской кинодиве: облаченная в облегающий кожаный костюм и восседая на внушительного размера мотоцикле, российская знаменитость во всей красе щегольнула харизмой, брутальностью и мастерством езды на транспорте “мстительницы”. “Снимусь в боевике, недорого!” – таким слоганом сопроводила ролики хозяйка аккаунта.

Некоторые фолловеры посчитали для себя необходимым указать Самбурской на некоторые огрехи в её образе, в первую очередь покритиковав несовершенство управления мотоциклом. Однако абсолютное большинство поклонников выразило восторг от остроумной находки любимицы, поддержали её самоиронию и традиционно восхитились красотой телезвезды. За день публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.