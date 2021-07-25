 

Настасья Самбурская заявила притязания на роль “супергероини”: “Снимусь в боевике!”

25.07.2021, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная ведущая и актриса Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram пару видеороликов, посредством которых продемонстрировала навыки, характерные для исполнительниц ролей супербоевиков. Публикация знаменитости взывала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Иронические “демо-ролики” были сняты на волне успеха демонстрирующегося в настоящее время в кинотеатрах страны остросюжетного фильма “Черная вдова”, с обворожительной Скарлетт Йоханссон в главной роли. Со своей стороны Настасья Самбурская решила показать, что ничем не уступает голливудской кинодиве: облаченная в облегающий кожаный костюм и восседая на внушительного размера мотоцикле, российская знаменитость во всей красе щегольнула харизмой, брутальностью и мастерством езды на транспорте “мстительницы”. “Снимусь в боевике, недорого!” – таким слоганом сопроводила ролики хозяйка аккаунта.

Некоторые фолловеры посчитали для себя необходимым указать Самбурской на некоторые огрехи в её образе, в первую очередь покритиковав несовершенство управления мотоциклом. Однако абсолютное большинство поклонников выразило восторг от остроумной находки любимицы, поддержали её самоиронию и традиционно восхитились красотой телезвезды. За день публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / Мнение: Опыт коллективного разума – 4

20.06 / Историческая и религиозная живопись Михаила Нестерова, неизвестные факты жизни

02.11 / «Надо попробовать заставить съесть миску с собачьей едой»

16.06 / Убийца детей из Казани пострадал в СИЗО

16.07 / Мнение: Необходимые и достаточные… Протестные настроения растут

27.01 / Мнение: Сто миллионов

05.12 / Мнение: Деанон “Белых халатов”

12.08 / Иммунолог Максимова: Женская косметика может вызвать аллергию у детей

22.04 / Чешские власти не разрешили российским дипломатам вывезти велосипеды до их проверки на угон

09.10 / В Кремле отключили куранты на Спасской башне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика