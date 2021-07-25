 

Генетики: Для успешной колонизации Марса требуется изменить ДНК людей

25.07.2021, 20:40, Разное
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Генетики уверены, что для успешной колонизации Марса потребуется серьёзно изменить ДНК людей. Без этой процедуры проживание на планете станет невозможным даже в защищённых бункерах.
Созданием непроницаемой защиты для будущих колонистов Марса занимаются многие инженеры по всему миру, но воздействие солнечной радиации на планете просто катастрофическое из-за отсутствия атмосферы. Генетики предложили другой и более разумный метод решения сложившейся ситуации. Они уверены, что нужно просто изменить ДНК человека таким образом, чтобы вредное воздействие на Марсе перестало угрожать жизни и минимально сказывалось на работе внутренних органов. Таким образом даже в стандартом модуле человек сможет длительное время находиться без необходимости время от времени возвращаться на Землю, как это происходит с космонавтами на МКС.

Геомикробиолог Кенда Линч из Лунного и планетарного института в Хьюстоне отметил, что изменение ДНК необходимо не только для выживания. Оно также сыграет важную роль в размножении, так как сейчас такой сценарий даже не рассматривается из-за высокой вероятности смерти. В будущем же, когда удастся изменить геном человека, рождённые на Марсе дети смогут беспрепятственно находится на жилых станциях и переносить неблагоприятное воздействие окружающей среды, как и их родители.

Источник: cursorinfo.co.il



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