Генетики: Для успешной колонизации Марса требуется изменить ДНК людей

Генетики уверены, что для успешной колонизации Марса потребуется серьёзно изменить ДНК людей. Без этой процедуры проживание на планете станет невозможным даже в защищённых бункерах.

Созданием непроницаемой защиты для будущих колонистов Марса занимаются многие инженеры по всему миру, но воздействие солнечной радиации на планете просто катастрофическое из-за отсутствия атмосферы. Генетики предложили другой и более разумный метод решения сложившейся ситуации. Они уверены, что нужно просто изменить ДНК человека таким образом, чтобы вредное воздействие на Марсе перестало угрожать жизни и минимально сказывалось на работе внутренних органов. Таким образом даже в стандартом модуле человек сможет длительное время находиться без необходимости время от времени возвращаться на Землю, как это происходит с космонавтами на МКС.

Геомикробиолог Кенда Линч из Лунного и планетарного института в Хьюстоне отметил, что изменение ДНК необходимо не только для выживания. Оно также сыграет важную роль в размножении, так как сейчас такой сценарий даже не рассматривается из-за высокой вероятности смерти. В будущем же, когда удастся изменить геном человека, рождённые на Марсе дети смогут беспрепятственно находится на жилых станциях и переносить неблагоприятное воздействие окружающей среды, как и их родители.

Источник: cursorinfo.co.il