 

Алла Довлатова поделилась впечатлениями об экстремальном отдыхе в Сочи

25.07.2021, 20:40, Разное
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Радиоведущая Алла Довлатова провела отпуск в Сочи, где также отметила 17-летие своего сына Павла. Она поделилась с подписчиками впечатлениями об отдыхе, который оказался экстремальным.
Сын на день рождения поехал кататься на гидроциклах, а Алла Довлатова с дочерью поднялись над морем на 350 метров. Они летали на парасейлинге и получили острые впечатления. Также они с Машей ездили на рыбалку, которая очень удивила ведущую. Дело в том, что у нее был негативный опыт подобного времяпровождении, но в этот раз знаменитость получила удовольствие от процесса и вдоволь насладилась морским путешествием.

Алла Довлатова на отдыхе не забыла о своих ежедневных ритуалах. Она занималась по утрам на пляже фитнесом. Звезда призналась, что ее не смущают взгляды прохожих, так как дома делать зарядку для нее затруднительно. В конце отпуска мать четверых детей еще увлеклась сапсерфингом. По приезду домой телеведущая намерена найти возможность, чтобы брать уроки плаванья на доске. Она не сомневается, что следующим летом сможет удивить всех своим навыками.



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