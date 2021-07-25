Мнение: Формулировка и компенсация

Еще раз про компенсацию косяка.

Давайте попробуем увидеть, насколько важна правильная формулировка.

Если вы четко не сформулируете, в чем именно косяк, вы не сможете его компенсировать.

Несмотря на то, что я это повторяю, большинство формулируют суть косяка абы как.

Вот вчерашнее письмо про косяк внучки перед бабушкой и дедушкой.

Все неверные формулировки давайте разберем и посмотрим, почему они никуда не годятся.

“Относилась как к чужим людям”

Если вы формулируете косяк как неправильное отношение, то его компенсация – начать относиться иначе.

То есть вы можете сесть и постараться поменять отношение. Вам предстоит многолетняя работа над собой, чтобы ваше отношение действительно изменилось, вы должны стать другим человеком для этого. А главное, тому, кому вы нанесли ущерб, от этой вашей работы над собой ни холодно, ни жарко.

Хватит путать хвост и косяк. Хвост – след от косяка, над ним вы можете сами работать, хоть всю оставшуюся жизнь. Но если у вас есть живой косяк, сделайте сначала что-то с этим косяком, а для этого сформулируйте точно, в чем он.

“Не проявляла уважения”.

Еще хуже. Компенсация, видимо, “проявить уважение”.

Уважать – это разделять границы. Уважать можно и врага. А здесь речь о самых близких.

Если вы не будете внимательно относиться к формулировкам и будете таскать в комментарии бытовые трактовки самых важных понятий блога, вы не будете комментировать.

Очень много формулировок типа “принимала помощь”, “принимала вложения”.

Народ, ребенок не может не принимать вложения от родителей. Его никто не спрашивает.

Все ваши формулировки рассыпаются при столкновении с логикой эгоиста.

И если косяк автора в том, что она принимала чужие вложения, значит для компенсации она должна предложить дедушке, что она вернет материальный долг. Он откажется и обидится. Потому что такое предложение будет еще одним ее косяком. Кто опишет, почему еще одним?

Если ваш косяк действительно в том, что вы что-то взяли и не отдали, то для компенсации будет достаточно молча отдать. Взяли в долг и не вернули, так идите и верните. Дайте сверху или извинитесь за задержку, и все.

Но если это только часть косяка, а основной косяк совсем в другом, не получится так компенсировать.

Многие считали, что косяк автора в том, что она ему позвонила не так, как надо.

Маленький такой косячок, просто надо было вежливей поинтересоваться про бабушку и все.

“Косяк автора в том, что она не приезжала”.

Если косяк в этом, то компенсировать его можно, просто приехав.

Но ее даже не пустят. Потому что косяк у нее другой.

И если она будет считать, что ее “приезжала” само по себе ценность, она будет вести себя как Сокровище.

Каждый раз, когда вы неверно формулируете свой косяк, вы будете пытаться его компенсировать мимо границ.

Потому что после косяка, особенно большого, границы другого для вас закрыты. Есть только один коридор, связанный с вашим косяком и вашим правом на его компенсацию. По закону поля у каждого человека есть право на компенсацию своего косяка, но коридор этот может быть очень узкий, так, что в него сможет протиснуться лишь тот, кто очень хорошо видит, в чем именно косяк.

Вы это можете наблюдать в любых отношениях.

Вы флиртуете с кем-то в компании и обижаете своего супруга. Вы чувствуете за собой косяк, но можете не понимать, в чем он. И вы пытаетесь компенсировать, то есть принести извинения так:

“Прости, что я восхищался другой, когда рядом была ты”.

“Извини, что я сделала тебе так больно”.

“Не грусти, я не хотела тебя обидеть”.

Понятно, что это новые косяки? И если флирт не был основанием для серьезной ссоры, ваша “компенсация” будет.

Или вы накосячили перед другом, когда подвели его и он пострадал.

Своими извинениями вы можете увеличить косяк, если будете извиняться так:

“Прости, что я забыл про тебя”.

“Извини, что променял тебя на развлечения”.

“Не обижайся, я не желал тебе зла”.

Опишите в обеих ситуациях, как люди формулировали для себя косяк и почему они так криво извинялись, что накосячили больше.

В разбираемом письме внучка тоже попыталась компенсировать косяк, начав плакать и обвинять дедушку в жестокости.

В ней не просто так включилась Попрошайка, она неверно увидела свой косяк.

Она подумала, что косяк ее перед бабушкой, что она не была на похоронах и не успела ее оплакать, что у дедушки у самого косяк, что он не сказал внучке про похороны, думая, что ей плевать. И поэтому она стала оплакивать бабушку и стыдить дедушку за жестокие мысли.

В результате же у нее получился дополнительный косяк. Она не только накосячила, но и выбивает скалкой из дедушки

жалость к себе.

Если вы хотите понять что-то про косяки, научитесь видеть, что именно вы сломали в общем поле.

Косяки бывают всегда в общем поле и это какое-то разрушение, которое вы туда принесли, задев другого.

Более верные, хотя и не совсем точные формулировки косяка автора: “Разорвала отношения”, “забила на них”.

Любовь, забота и вложения бабушки с дедушкой сделали этот косяк большим. Будь они равнодушными, косяк был бы куда меньше.

Однако и такая формулировка недостаточно точна.

В первом случае компенсация “выразить желание восстановить отношения”, но если автор попробует это сделать, дедушка не захочет с ней общаться. То есть она не сможет компенсировать свой косяк, потому что “разрыв отношений” – неточная формулировка. “Забила на них” – формулировка немного точней, в ней уже видно предательство, обман доверия. При такой формулировке понятно, что просто выразить желание общаться мало. Нужно еще выразить раскаяние и сделать это не формально, а убедительно.

Более точная формулировка “оттолкнула близких”, “бросила бабушку и дедушку”. Вот в такой формулировке видна и ее неблагодарность, и ее жестокость и даже ее подлость. В этой формулировке видна их нужда и ее предательство, тогда как в формулировке “разорвала отношения” и “забила”, это видно меньше.

Здесь уже нельзя просто восстановить отношения. Если вы кого-то предали, вы сначала должны заслужить право на прощение.

Так как значимость автора очень велика для дедушки, скорее всего запредельно велика, то его гнев, его обида все это станет пластичным, как только фигура автора из ледяной станет теплей. Теплей фигура в поле становится, когда хозяин поля видит любовь от нее, видит свою высокую значимость.

Представьте себе как это выглядит в поле.

Когда ваша значимость мала, да еще и косяк за вами, перед вами со стороны человека стоит забор. Не лезьте через этот забор, вы будете вызывать только досаду, а ваша попытка проникнуть будет сливом под порог. Если вы будете показывать высокую значимость человека для вас, ваша маленькая и уродливая от косяка фигура станет горячей и липкой, что сделает вас еще противней. Поэтому ограничьтесь материальной компенсацией, если косяк материальный или просто отстаньте.

Но совсем другое дело, когда ваша значимость велика, а в случае единственной внучки – огромна. Здесь вам можно и нужно пытаться сделать все для компенсации косяка. Большая значимость не говорит о том, что вас любят. Вас могут ненавидеть за боль и предательство, ваша фигура большая, но уродливая. И от вас ничего не возьмут, огородившись забором. Поэтому начать вы должны с того, что показать свое раскаяние и свою любовь. Это сделает вашу фигуру теплей и вам приоткроют границы, тогда вы сможете компенсировать свой косяк.

Поэтому автор письма должна ехать к дедушке и просить прощения. Выслушивать все, что он скажет ей, и просить прощения. Она должна говорить, что была дурой, говорить, что вспоминает бабушку с любовью и горечью и очень не хочет потерять дедушку. Она должна просить шанса искупить свою вину и не жить с ней. Если рана на сердце дедушки велика, он не согласится простить ее сразу, потому что ему захочется больше компенсации за бабушку. Он будет чувствовать себя ее предателем, если очень быстро забудет вину внучки перед ней. Тогда придется приехать еще раз или не раз.

Но это нужно делать, потому что это единственная возможность избавиться от подобного косяка или хотя бы его уменьшить.

Скорее всего дедушка и сам будет рад простить и принять блудную внучку, но не нужно считать, что он только и ждет этого. Это было бы неуважением к нему – думать, что самоуважение и уважение к умершей жене для него куда менее важны, чем внучка. Но внучка тоже важна и обида – тяжелый груз. Поэтому обеим сторонам будет легче, если произойдет примирение.

Все физическое и материальное – потом. Помощь дедушке и прочее – это станет возможным только после того, как он согласится развернутся в сторону внучки.

Никогда не думайте, что человек, которого вы смертельно обидели, так меркантилен и мелочен, что с готовностью примет от вас подарки.

В гробу он видел вас с вашими подачками.

Настоящая рана на сердце не подарками компенсируется, а кровью. Не в буквальном смысле (хотя когда как), а в смысле – раскаянием и служением, но, чтобы это стало возможным, человек должен открыть вам границы, поэтому будьте терпеливы и настойчивы, но деликатны, если хотите помириться с близким человеком, перед которым очень виноваты.

Понятно про формулировки косяков?

Кроме заданий выше, приведите еще собственные примеры, как правильная формулировка косяка влияет на его компенсацию.