Мнение: Претензии Японии на русскую Антарктиду, английское уголовное право и офшор Грудинина

1. Алчные японцы выдвинули новые претензии к России. Теперь страна, ответственная за самые страшные военные преступления периода Второй мировой войны, требует убрать из Западной Антарктиды русскую станцию:

https://lenta.ru/news/2021/07/24/pretenzia/

Япония выдвинула территориальные претензии в адрес России — они касаются территории Западной Антарктиды. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на доклад государственного агентства Японии «Национальный институт полярных исследований» (NIPR).

В докладе говорится о том, что в 1911-1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция, и потому станцию «Русская» на побережье Земли Мэри Бэрд в Токио теперь считают незаконной.

При этом побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта открыли русские путешественники адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в 1820 году.

Это к вопросу «почему же Россия не может дружить взасос с США и их вассалами». Потому что этот блок понимает дружбу в сугубо одностороннем порядке — когда он доит, а ему платят. Равные отношения что с США, что с Европой, что с Японией возможны только в одном формате: когда Россия держит в руках длинную деревянную линейку и регулярно бьёт ей наотмашь по шаловливым пальчикам наших уважаемых партнёров.

Если наши партнёры шипят, обижаются, вводят санкции, значит российские дипломаты отлично выполняют свою работу.

2. Коллега monetam цитирует пост юриста Дмитрия Гололобова о неприятных особенностях английской правовой системы:

https://monetam.livejournal.com/1643556.html

В качестве хорошего примера возьмите современное английское уголовное право и процесс. Буквально пара достаточно принципиальных моментов, которые при попытке “переноса” в российскую правовую действительность вызвали бы безусловный шок и глубокую кому у российских юристов и правозащитников.

Безусловное смягчение наказания на 30% при раннем признании вину. Казалось бы – чего лучше – привели тебя в полицию, сразу признал вину и моментально – минус 30% от максимального срока. И это без учета всех остальных смягчающих обстоятельств. То есть, даже при достаточно тяжких преступлениях весьма высока вероятность, что ты не сядешь. Особенно – в первый раз. Однако, как следствие, многие чтобы просто не вязаться с уголовной системой, признают вину и получают штраф или условный срок. Один пенсионер за убийство жены получил 7 лет (выход на УДО по половине срока). Показатели растут, полиция очень довольна. Жертвы преступлений, правда, нет. А вот хотели бы вы подобное нововведение в России?

Частичное отсутствие презумпции невиновности. Это в России мудрые адвокаты убеждают своих клиентов молчать, не давать показаний и “сразу уходить на 51” (для непосвящённых – статься Конституции, согласно которой никто не должен давать показаний против себя). В Англии – не так. В Англии посчитали, что так преступником будет слишком вольготно. Так что, если ты забыл упомянуть на первом допросе важное для своего оправдания обстоятельство и не можешь это как-то обосновать, потому суд тебе его использовать просто не разрешит. Не очень так что придумаешь со своим адвокатом подходящую “линию защиты”. И 51 статьи Конституции как бы нет. Потому, что нет Конституции.

Предоставление бесплатной юридической помощи только если ты особо нуждающийся. В России даже олигарх из первой десятки Форбс имеет на право на бесплатного адвоката. Не хочет платить за адвоката – ему дадут. Да, уважаемые коллеги по назначению согласно СМИ не всегда ответственно относятся к своим обязанностям, но помочь могут. Особенно, если совсем немного заплатить. А в Британии бесплатный юрист положен только, если ты очень-очень бедный – есть для определения “бедности” специальные тесты. А при стоимости местных юридических услуг платить своему адвокату самому значит просто потратить все накопления на старость.

Компенсации за уголовное преследование при оправдательном приговоре. Да чего уж там – нет их в Англии. Просто нет. Поэтому уголовное преследование, которое в Британии так неторопливо и может длиться годами, столь разрушительно для рядового гражданина, особенно, если он профессионал в финансовой, правовой или учебной сфере. Он теряет работу, профессиональную репутацию, все накопления на адвокатов, часто – семью и, даже будучи полностью оправданным, не получает ровно ничего. Политика государства такая. Да, можно вопить, что в России все еще хуже, но вот лично я знаю пару десятков юристов, которые будучи под серьёзным уголовным преследованием, продолжали практиковать и практикуют до сих пор.

Короче, снова немного побесил некоторых читателей и коллег, рассказав, что не надо уж считать правовую систему в России самой плохой. Бывают гораздо хуже. Просто вы в них не жили.

3. Наш старый знакомый, Павел Грудинин, снова попался на горячем. На этот раз у него нашли долю в иностранной офшорной компании:



https://lenta.ru/news/2021/07/24/bez_grudinina/



КПРФ уже успела заявить, что это всё неправда. Геннадий Зюганов официально пообещал, что миллиардер пойдёт на выборы в любом случае, и что никто его из списков убирать не будет. В ЦИКе, правда, посчитали иначе.