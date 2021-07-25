 

Российские олимпийцы просят не наказывать майора Елену Исинбаеву за сон на посту

25.07.2021, 20:11, Разное
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Члены олимпийской делегации России в Токио подписали коллективное обращение к Главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой освободить от наказания двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая в 24 июля уснула на боевом посту.

По сведениям военной прокуратуры, майор Исинбаева заступила на боевое дежурство в 8:00 по московскому времени в субботу. Два часа спустя офицер, пришедший её сменить, обнаружил Елену Гаджиевну спящей. Наряд военной полиции доставил олимпийскую чемпионку в офицерскую камеру гарнизонной гауптвахты, где она будет ожидать суда.

«Сон на посту – один из самых тяжёлых воинских проступков. И здесь не может быть никаких скидок, скажем, на спортивные заслуги. Военнослужащие занимаются спортом в свободное от несения службы время и спорт не должен отрицательно влиять на дисциплину», – заявил и.о. руководителя Главного военного следственного управления, генерал-лейтенант юстиции Сергей Федотов.

Елена Исинбаева говорит, что накануне дежурства всю ночь смотрела трансляцию Олимпийских игр в Токио и поддерживала российских спортсменов в Твиттере и личными сообщениями в мессенджерах. Заступив на пост, она сама не заметила, как уснула. Она искренне раскаивается в содеянном и готова понести любое наказание, которое сочтёт нужным назначить военный суд.

Российские олимпийцы опасаются, что военные следователи захотят сделать суд над майором Исинбаевой показательным и она получит максимальное наказание – два года в дисциплинарном батальоне. Поэтому они просят министра обороны обратить внимание на ситуацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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