 

Ученые пояснили, что с увеличением диаметра Солнца у Земли останется шанс на спасение

25.07.2021, 19:48, Новости дня
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Как известно, после выработки водорода на Солнце начнут происходить различные деструктивные процессы. В конце концов, диаметр его ядра начнет сжиматься, а радиус самого светила расширится настолько, что наверняка поглотит Меркурий и Венеру.

Относительно Земли остается много вопросов, говорят ученые. Наша планета может спастись, благодаря своему магнитному полю. И на ней даже может сохраниться жизнь.

Далее астрономы прогнозируют, что масса Солнца начнет уменьшаться вместе с силой гравитационного поля. Это значит, что уцелевшие планеты выйдут на более далекие орбиты. Шансы пережить такой катаклизм у нашей планеты невелики, но они все-таки есть, уточняют исследователи космоса. Поэтому интересно поискать жизнь на планетах, вращающихся в системах угасающих звезд.



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