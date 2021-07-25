 

В Щелково строят завод космических аппаратов

25.07.2021, 19:48, Новости дня
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Как сообщили в компании «Газпром СПКА», строительства завода по производству космических аппаратов в подмосковном Щелкове идет полным ходом.

По словам специалистов, уже установлены основные элементы конструкций зданий. Строители взялись за кровлю новых производственных корпусов.

Общая площадь зданий составит около восьми тысяч квадрантных метров. Из них три четверти отведут именно под производственные цеха, в которых начнут изготовлять по полному циклу отечественных космических аппаратов. Заказчиками станут, в основном, государственные российские корпорации «Газпром» и «Роскосмос». Выпускаемые космические аппараты станут использовать исключительно в гражданских целях.



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