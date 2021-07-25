 

После перенесенного COVID-19 у пациентов снижаются когнитивные способности

25.07.2021, 19:46, Разное
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По словам ученых из Имперского колледжа Лондона, которые провели исследование, SARS-CoV-2 проникает в головной мозг, что приводит к неврологическим и психическим нарушениям. Они пришли к выводу, что после перенесенного COVID-19 у пациентов снижается интеллект и когнитивные способности.
Эксперты изучили результаты анкет добровольцев, которые проходили тесты до и после коронавирусной инфекции. По словам автора исследования Адама Хэмпшира, более 81 тысяче испытуемых предлагался набор заданий, чтобы можно было оценить их когнитивные способности. Тест на интеллект они проходили в течении 2020 года. Свыше 12 тысяч респондентов за этот период перенесли COVID-19. Ученые установили, что переболевшие добровольцы справлялись с тестированием хуже, если сравнивать с теми, кто не болел.

Самые большие сложности пациенты, перенесшие коронавирус, испытывали с заданиями, которые требовали рассуждения, быстрого принятия решений и планирования. Ранее сообщалось, что многие людям после COVID-19 достаточно сложно сосредоточиться. Наибольшие проблемы были у тех, кого подключали к аппарату ИВЛ. В средним, показатель их интеллекта ухудшился на 7 пунктов. Это даже больше, чем у пациентов, которые перенесли инсульт. Адам Хэмпшир отметил, что исследователи пока до конца не понимают, как SARS-CoV-2 влияет на интеллект и познавательную деятельность людей.

Источник: www.gazeta.ru



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