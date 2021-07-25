От коронавируса теперь умирает новый тип пациентов

Британские медики заявили о появлении новой категории пациентов, чаще других умирающих от коронавируса. Новый тип пациентов показал изменения степени тяжести перенесения COVID-19.

Со времени своего появления коронавирус перерос из локальной вспышки инфекции в глобальную пандемию. Вместе с его распространением по планете меняется и его симптоматика, а также степень и характер заразности и тяжести протекания, включая летательные случаи. Различные мутации болезнетворных микроорганизов привели к появлению новых штаммов COVID-19.

Если в 2019 году, когда уханьский коронавирус только был зафиксирован, основными его жертвами были люди преклонного возраста. Потом в печальный список вместе с новыми штаммами добавились люди с различными хроническими недугами: вроде гипертонии или ожирения и диабета. Сейчас многие умершие оказываются существенно моложе. Так, согласно медицинской статистике, чаще стали встречаться случаи с летальным исходом у лиц примерно 40 лет. Причем это именно не вакцинировавшиеся граждане, считавшиеся до этого вне группы риска.

Раньше, по утверждению персонала лондонских госпиталей, коронавирус можно было диагностировать даже по внешнему виду. Теперь же, с распространением вакцинации, все чаще заболевают и умирают от COVID-19 молодые люди 35-45 лет, которые прежде не болели и поэтому пренебрегли прививкой. Пожилые же избегают недуга благодаря своевременно сделанной инъекции. Средний возраст ковидных пациентов британских реанимации – 42 года. Среди них много тех, кто не поставил укол ввиду занятости. В начале этой недели британское правительство официально признало резкий всплеск смертности от коронавируса, только за один день количество умерших достигает 96 человек. Выходом из кризиса в Великобритании может стать более широкий охват населения вакцинацией.

Источник: www.mk.ru