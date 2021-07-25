Японские врачи предупреждают об опасности полезных привычек

Японские врачи рассказали об опасности некоторых привычек, считающихся полезными. Эксперты предупреждают об осторожности при походе в аптеку или спа-салон, а также пользовании спецдевайсами.

Многие люди уверены в полезности целого ряда вроде бы безвредных привычек. В последнее время стало даже модным употреблять различные биодобавки и посещать центры здоровья или пользоваться специальными защитными девайсами. Однако именно в этом может таиться опасность, уверяют медики из Японии.

Так, при неумеренном употреблении препаратов с кальцием может пострадать сердечно-сосудистая система. Также не нужно спешить приобретать для детей специальные очки для защиты от голубого свечения. Дело в том, что этот аксессуар может нарушить их развитие и к тому же спровоцировать близорукость.

Многие любят расслабиться в спа-салоне или подобном заведении, где могут слишком часто обращаться к услугам массажиста. Это также является ошибкой, поскольку эффект от подобного релакса не будет долгим, заявляют специалисты из ряда японских клиник. Если же человеку необходимо избавиться от болезненных ощущений в суставах и мышцах, намного полезнее будет заняться их укреплением.

Источник: inosmi.ru