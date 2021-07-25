Мнение: Извинения

Иногда я расписываю что-то про границы, а потом в комментариях вижу, что комментаторы, даже хорошие, не понимают куда более простых вещей.

Вот этому комментарию отдельный пост хочется посвятить. Пока буду его писать, другие комментаторы напишут, надеюсь там будут правильные версии.

Я спрашивала, почему подобные извинения не уменьшают, а увеличивают косяк.

Комментатор цитирует примеры:

“”Прости, что я восхищался другой, когда рядом была ты”.

“Извини, что я сделала тебе так больно”.

“Не грусти, я не хотела тебя обидеть”»

В первом случае человек считает, что он всего лишь восхищался другой, но зря делал это на виду у своей супруги, то есть получается, что это норма, он и дальше будет продолжать флиртовать, только постарается теперь еще и скрывать от нее.

Во втором случае героиня извиняется, что сделала больно супругу, ведь она и не думала, что он такой неженка и ему так легко сделать больно флиртом, получается, что во всей этой ситуации она очень сильная, а супруг ее слаб.

В третьем случае героиня считает, будто ее супруг думает, что она делала это специально, хотела вызвать у него ревность, и уверяя его, что это не так, получается, что в ее флирте проблемы нет, она делает это не со зла, а ему не стоит на это обижаться”

Друзья, я привела примера формулировок, которые выкидывают вас сразу в черное поле.

Сам косяк, в данном случае флирт с другими, нет, а извинения в таких вот формулировках – да.

Вот первая формулировка.

“Прости, что я восхищался другой, когда рядом была ты”.

Комментатор думает, что кривизна этой формулировки в акценте на “рядом была ты”.

Хотя присутствие рядом действительно увеличивает косяк. Когда вы флиртуете с другой на глазах у своей партнерши, особенно супруги, вы показываете всем присутствующим неуважение к ней. Это двойной косяк по сравнению с флиртом за спиной супруги.

Так что это совсем не плохо в формулировке.

Самое плохое, увеличивающее косяк до большого размера, слово “восхищался”.

Когда вы флиртуете, ваш партнер не думает, что вы восхищены, он обижен, что вы ведете себя неприлично, уделяете многовато внимания другому, но когда вы произносите “я восхищался”, вы удивляете партнера таким хамством.

Попросите еще прощения за то, что испытали приступ страсти на стороне, назовите флирт влюбленностью, скажите, что были поражены и очарованы, ошеломлены другой.

Если вы не тролль, а просто такой дурак, вам не помочь.

А комментаторам вопрос: почему главное в этой формулировке укрылось? В жизни вас сразу же забомбило бы, будьте уверены, если бы ваша девушка сказала “прости, что так восхищалась другим” про того, кому она пару раз улыбнулась. Вы вдруг узнали бы, что, оказывается, она восхищается другими мужчинами и не стесняется вам об этом заявлять. А в заданиях вы не можете поставить себя на место героя.

“Извини, что я сделала тебе так больно”.

Про извинения за боль, когда вы нанесли оскорбление, я много раз уже объясняла, но напрасно.

Попробую еще раз.

Оскорбление – это унижение чести и достоинства.

А когда вы просите прощения за нанесенную боль, вы проявляете сострадание, жалость.

Есть очень мало случаев, когда можно просить прощения за боль, и не косячить этим. Приведете примеры?

Но в случае оскорбления такое извинение – дополнительный косяк и большой.

Это похоже на издевательство, а не извинение.

Представьте себе, вам сказали, что ваше творчество – полное дерьмо, а потом попросили прощения за боль, которую нанесли вам. На это способны только тролли.

Так что дело не в том, что партнер не может нанести вам боли, еще как может. Но если он вас оскорбил, а потом просит прощения за боль, он оскорбляет вас еще больше. Нужно выражать трепет и страх, а не жалость и сострадание, если вы ненароком оскорбили близкого человека.

Косяк компенсируется противоположным вектором!

“Не грусти, я не хотела тебя обидеть”

Тоже издевка, как про боль, но только хуже.

Так пишут только хейтеры и тролли, а вы не можете объяснить, почему так нельзя извиняться.

Во-первых, что значит “не грусти”, похрусти? Хрустеть скоро придется ей, в одиночестве, если она такая наглая.

Во-вторых, “не хотела обидеть” – это о том, что обидела, конечно, но без умысла. Здесь партнер утверждается в роли бедняги, которого убеждают, что относятся к нему не так уж плохо. Не настолько плохо, чтобы сознательно его обижать.

Друзья, во всех косяках, при компенсации вы должны встать снизу, и чем больше косяк, тем ниже вы должны встать для баланса.

Вы должны пригнуться, возможно даже буквально преклонить колени, опустить голову, во всяком случае не смотреть на того, перед кем вы накосячили, сверху. Это будет большой косяк, потому что косяк на косяк умножается, а не складывается. Помните?

Это, первое, а второе – никогда не проговаривайте, в чем был ваш косяк, вы дополнительно оскорбите человека, проговорив то, что сделали. Особенно преувеличивая, как в первом примере, “восхищался” – про флирт.

“Прости, что я забил на тебя”, “извини, что вел тебя с тобой как скотина” – все это плохо. Понятно почему?

Проговаривать можно только смягчая формулировку, но это нужно уметь, чтобы не обесценить при этом право человека на компенсацию. Попробуете?

Проще же просто обходить формулировки самого косяка. Это самое безопасное. Попробуйте привести пример, чтобы убедиться.

Приведите разные примеры, как правильно извиняться за косяк, связанный с флиртом.

И про вторую задачу в прошлом посте. Вы подвели друга и он пострадал. Например, вы обещали встретить его и не приехали, проспали, выключив звук на мобильном.

Чем дурны приведенные в прошлом посте формулировки? И как надо, чтобы было в границах?