Мнение: Буквально как при Госплане

Производитель российских процессоров "Эльбрус" призвал к введению элементов плановой экономики в вопросах производства и поставок российских чипов.

Буквально как при Госплане

Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли

Разработчики линейки отечественных процессоров «Эльбрус» полагают, что с конца 2020 г. власти России перестали проводить последовательную политику импортозамещения и поддержки российской микроэлектроники: меняющаяся законодательная база поощряет применение импортных решений, а функции основных заказчиков фактически перешли от Минпромторга к потребителям микроэлектроники, которым ближе зарубежная техника.

Губительная смена правил игры

Представители компании МЦСТ, разработчика линейки российских процессоров «Эльбрус» обвинили власти в резкой «смене правил игры» в части принципов поддержки микроэлектроники, которая ведет к «потере доверия бизнеса к государству как к беспристрастному и последовательному регулятору».

Данные соображения в интервью журналу «Эксперт» (текст одновременно был опубликован в журнале «Стимул») высказали гендиректор МЦСТ Александр Ким и директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин. По их заверению, их позиция также нашла отражение в совместном с другими участниками рынка обращении в Правительство.

Главный повод для беспокойства представителей МЦСТ — это разработанный Минпромторгом проект новой редакции постановления Правительства № 719, размещенный 29 июня 2021 г. на сайте regulation.gov.ru, которым устанавливаются новые критерии отнесения «железа» к отечественной продукции.

Проектом предлагается, присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20) баллы по ряду параметров, которые в сумме должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре отечественного оборудования при Минпромторге. На этот реестр должны первоочередно ориентироваться представители госорганов при проведении тематических госзакупок, либо строго обосновывать необходимость приобретения иностранного (точнее будет сказать нероссийского) «железа».

«Мы предлагаем сохранить действующие сроки запрета на использование импортных процессоров для тех групп продукции, где решения на основе российских процессоров уже внесены в реестр отечественной продукции или где их внесение в реестр произойдет в ближайшее время, — говорит Ким. — Для остальных направлений можно пересмотреть эти сроки при сохранении структуры прочих обязательных требований».

Обращение в Правительство, по словам Кима, было направлено МЦСТ вместе с компаниями «Байкал электроникс», «Элвис» и НТЦ «Модуль». С двумя последними МЦСТ выступает соучредителем зарегистрированной в декабре 2020 г. автономной некоммерческой организации по развитию микроэлектронной и радиоэлектонной промышленности — консорциума «Отечественные микропроцессоры и платформы» (АНО ОМП»).

Среди перечисленных компаний, равно как и среди всех прочих отечественных разработчиков отечественных чипов, МЦСТ на данный момент можно считать самым «продвинутым». Линейка «Эльбрусов», включающая как десктопные, так и серверные центральные процессоры, строится на собственной оригинальной архитектуре и на техпроцессах малого нанометража, может использовать собственную ОС и нашла наиболее широкое (из российских изделий) применение в открытых госпроектах.

Позитивная роль государства до недавнего времени

Как отмечает Константин Трушкин, до 2020 г. Минпромторг проводил последовательную политику импортозамещения, он говорил: мы будем поддерживать российскую микроэлектронику и строить отечественную фабрику по производству процессоров, и стимулировать спрос на рынке для ее загрузки, мы будем финансировать и субсидировать разработки продукции на базе российской микроэлектроники. И делал это.

«До сих пор Минпромторг последовательно вел политику постепенного закрытия нашего рынка от зарубежных процессоров, — говорит он. — Естественно, только в части регулируемого рынка госпоставок. Это примерно 30% всего объема российского рынка. Причем даже не целиком, а в рамках квот на российскую продукцию. На сегодня, то есть на 2021 г., это было 50%».

В понимании эксперта, данный курс был отражен в текущей редакции изменяемого сейчас постановления Правительства, в котором прописано, какая продукция считается российской. «Сегодня по закону нельзя получить статус, например, российской системы хранения данных, если у вас нет внутри центрального российского процессора, — поясняет он. — А начиная с 2022 г., вся прочая вычислительная техника, то есть ПК, ноутбуки, серверы, СХД, тоже должны были использовать российские процессоры».

Также Трушкин вспоминает, что еще с 2015 г. государством выдаются субсидии на разработку радиоэлектронной продукции. По тематическому правительственному постановлению № 109, субсидируется до 70% затрат разработчика вычислительной техники, но требуется составить бизнес-план и обеспечить продажи. При этом к осени 2021 г. планируется введение очень существенных субсидий на разработку электронной компонентой базы, в том числе процессоров, тоже с обязательствами по продажам.

А для стимулирования сбыта, напоминает эксперт, было решено сформировать так называемые сквозные проекты, в которых предусмотрен якорный заказчик, гарантированно покупающий продукцию на базе российской микроэлектроники. «Ему будет субсидировано внедрение отечественной элементной базы, — указывает он. — Во-первых, чтобы компенсировать разницу в цене продукции, потому что российская продукция, по крайней мере на первом этапе, скорее всего будет дороже, чем импортная. И во-вторых, чтобы компенсировать те проблемы, которые у него могут возникнуть в связи с переходом на новый софт на российской платформе и с переобучением сотрудников».

«Так была построена достаточно логичная и последовательная система для того, чтобы российская микроэлектроника могла выйти на наш рынок, — резюмирует Трушкин экскурс в недавнюю историю. — Наша позиция состоит в том, что в сегодняшнем виде все сделано правильно и заложенный курс надо проводить неукоснительно. И нельзя менять правила игры на ходу, когда участники рынка уже начали работу, рассчитывая на эти правила. Но в ноябре-декабре прошлого года неожиданно произошла резкая смена правил игры».

Самоустранение Минпромторга

Представители МЦСТ соглашаются с тем, что важнейшей частью правительственных нововведений в области микроэлектроники и электроники в целом за последнее время стало введение вышеупомянутой системы сквозных проектов и якорных заказчиков, в результате чего функции заказчиков тех же процессоров фактически перешли от Минпромторга к потребителям микроэлектроники.

«Проблема действительно в том, что если у Минпрома была задача развить российскую микроэлектронику, то якорному заказчику все равно, какой процессор стоит внутри закупаемой техники, — говорит Трушкин. — О будущем переходе на российские процессоры было известно еще два года назад, но даже сильные и богатые заказчики не прикладывали усилий, чтобы начать к этому готовиться».

По его словам, в МЦСТ рассчитывали, что партнеры компании будут продвигать ее процессоры у заказчиков, но это тоже не сработало. «У каждого крупного заказчика уже есть свои поставщики серверов и компьютеров на зарубежных платформах, — поясняет он. — Ему удобнее работать с конкретным поставщиком, и чтобы поставляемое оборудование решало его бизнес-задачу сегодня и завтра, как и вчера. Но с российскими процессорами так не получится, их внедрение — это труд и риск. Поэтому заказчик и поставщик придумают все, чтобы ничего не менять и ничем не рисковать».

Как рассказывает эксперт, в России уже стали формироваться сквозные проекты, где на несколько лет вперед запланирована поставка вычислительной техники на базе импортных процессоров. В его понимании, это противоречит всей предыдущей политике, а действующее постановление № 719 не позволяет считать такую технику российской. При этом некоторые из этих проектов уже прошли утверждение в необходимых инстанциях.

«Считаем, что сквозные проекты должны создаваться только под российскую микроэлектронику и поставки техники на ее основе, — декларирует Трушкин. — А для снижения технологических рисков в каждой сквозной проект нужно включать два или больше уже созданных российских процессора разных линеек».

Госплан против рынка

«Мы понимаем, что Правительство в сложном положении: пережмут — сорвут закупки, ослабят — умрут дизайн-центры…, — говорит Александр Ким. — Но Правительству нельзя прогибаться под сложившиеся обстоятельства, нужно достраивать систему поддержки, подходить “нерыночно”: по-другому в мировой кризис, на фоне олигополии зарубежных платформ и не получится».

В понимании главы МЦСТ, властям фактически нужно вводить планирование поставок российских чипов с авансированием производства разных линеек отечественных процессоров, «буквально как при Госплане», и адресно работать с ключевыми поставщиками российского ПО, с разработкой ОС и компиляторов, вероятно, формировать отдельное направление поддержки для переноса российского ПО вне рамок сквозных проектов.

«Конечно, производителям оборудования очень трудно переключиться сразу и целиком на российские процессоры, — отмечает Ким. — Поэтому мы предлагаем на оставшейся от пятидесятипроцентной (в виде квот) части регулируемого рынка ввести преференции для продукции по всем прочим требованиям российской, но на зарубежном процессоре. А также придумать для нее меры поддержки на открытом (нерегулируемом) рынке. Это даст им возможность вернуть инвестиции, поддержать себя на время перехода на российские процессоры. А дополнительно принять меры, чтобы привлечь иностранные компании к переносу производства и передовых технологий в Россию».

https://www.cnews.ru/news/top/2021-07-19_glavnyj_razrabotchik_rossijskih – цинк

Внезапно, ведущий производитель российских процессов выяснил, что в рамках рыночной экономики и фактическом контроле рынка со стороны западных компаний, конкуренцию без гос.поддержки он не выдерживает и для замещения иностранных комплектующих, требуются элементы плановой экономики.

Рыночек снова не порешал.

Причем фишка в том, что если "Эльбрус" не поддерживать и не развивать, то даже о текущем уровне попыток догнать лидеров процессорного рынка можно забыть.

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