Мнение: Американские биолаборатории, японский госдолг и пандемия против позеленения

1. Прошло новое заседание Клуба Зелёной Свиньи. Мы с Кримсоном обсудили сделку по Северному Потоку — 2, ставящую точку в череде газовых войн, китайскую вирусную контратаку на США и новый 1937 год в Великобритании. Фрагмент про Китай и США выкладываю в публичный доступ (приложен к посту). Остальное традиционно на Спонсоре:

https://sponsr.ru/greenpig/

2. Японцы, пытающиеся отжать у нас Антарктиду, делают это во многом от безысходности. В стране дефицит ресурсов, а японский госдолг разбух и вылез за все разумные рамки.

https://lenta.ru/news/2021/07/25/gosdolg/

Япония — страна с самым большим госдолгом в мире, он составляет 234 процента ВВП страны. Об этом заявил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, его слова приводит РИА Новости.

Наметкин также назвал других лидеров по этому показателю: в Великобритании задолженность составляет 144 процента от ВВП, в США — 160 процентов, а в еврозоне — 120,4 процента. Эксперт отметил, что совокупный госдолг всех стран мира составляет 105 процентов от их суммарного ВВП.

Министр финансов США тем временем снова начала пугать Конгресс, что если потолок госдолга не повысят, страну ждёт технический дефолт:

https://tass.ru/ekonomika/11976659

Западные страны заигрались. Выплатить гигантские долги будет исключительно сложно, если вообще возможно. Придётся в итоге включать гиперинфляцию, со всеми вытекающими последствиями, которые мы так часто видели уже в 20-м веке. Надеюсь, на этот раз до мировой войны дело не дойдёт.

3. Парадоксальная ситуация. Первоначально пандемия ковида играла на руку сторонникам тотального позеленения энергетики ради борьбы с глобальным потеплением: в результате локдаунов потребление энергии в мире резко снизилось.

Однако вскоре выяснилось, что от этого снижения зелёная энергетика пострадала чуть ли не больше, чем углеводородная:

https://lenta.ru/news/2021/07/23/enpotreb/

Помимо человеческих жертв и экономического кризиса во всем мире, последствием пандемии стали подорванные усилия по спасению планеты от глобального потепления. Как передает газета The Economic Times, спрос на возобновляемую энергетику упал вместе с переходом на дистанционный формат работы.

Особенно заметной разница в использовании чистой энергии стала для компаний из инициативы RE100, цель которых к 2050 году зависеть только от возобновляемых источников. По словам корпоративного энергетического стратега Bloomberg Кайла Харрисона, 94 из 222 предоставивших данные членов RE100 сообщили о снижении потребления энергии относительно 2019 года с началом удаленной работы. Эксперт считает, что RE100 все еще представляет потенциал для инвестиций в чистую энергию, но долгосрочные перспективы несколько ухудшились.

К примеру, энергопотребление значительно увеличилось у компаний вроде QTS Realty Trust (29 процентов), General Motors (28 процентов), Schneider Electric (25 процентов) и Vodafone (17 процентов). Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать сильный спад в использовании возобновляемой энергии у таких компаний, как AstraZeneca (13 процентов), Signify (23 процента) и Siemens (36 процентов).

По ссылке не объясняется механизм снижения: почему после перехода на удалёнку невостребованной оказалась именно зелёная энергетика. Однако можно предположить, что дело в том, что корпорации получают всевозможные льготы и субсидии за своё позеленение, а вот частные лица, работающие у себя дома – не получают, поэтому им выгодна обычная традиционная энергетика.

Во-вторых, у корпораций есть необходимая инфраструктура, которой нет или не хватает в частном жилом секторе (например, не все спешат украшать свои дома планово-убыточными солнечными батареями).

В третьих, поставки энергии ветра и солнца зависимы от погодных условий, отчего ненадёжны и требуют резервных источников. Корпорации могут до некоторой степени к этому приспособиться за счёт особых графиков работы, создания резервов и страховочных вариантов. Частники с подобными проблемами справляются куда хуже.