 

Куда двигается Максим? – Личное мнение

25.07.2021, 19:26, Разное
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Директор певицы Максим, целый месяц кричавшая, что никому нельзя верить, а информацию нужно получать только от неё, объявила, что смерть подопечной теперь отменяется.


Положительная динамика. Фото: Соцсети

«Конечно болезнь может вносить свои поправки, но то ,что мы двигаемся в сторону улучшения а не ухудшения- это на сегодняшний день факт. Конечно скорее всего это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация».

Ещё вчера Максим чуть ли не хоронили, гадали, где похоронят, а сегодня есть факт — певица двигается.

Движение будет медленным, так что сводки о состоянии здоровья ещё долго нужно будет получать из рук её директора:

«Дорогие мои друзья! Даю вам информацию как говорится из первых рук. Так уж случилось,что я лежу сейчас в одной больнице вместе с Мариной. Ничего страшного нет, прохожу обследование и долечиваюсь. Информацию которую вы получили от СМИ сегодня не является достоверной. Хотела ответить всем завтра, но поскольку опять столько беспокойства то лучше не откладывать».

Ну, вы поняли? Директор тоже в больнице. Держит руку на пульсе, а заодно проходит обследование.

«Могу точно сказать . У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо».

Что-то мне это жутко напоминает. Не могу пока понять, что именно.

То ли сериал какой бразильский, то ли рекламу клиники с самым современным оборудованием, то ли раскрутку нового музыкального альбома — не могу никак вспомнить, где такое уже видела.

Звёзды болеют. Страдают. Умирают. Но потом оказывается, что и не умирают. Интересно, а кто вбрасывал в СМИ, что у пациентки отказывают все внутренности?

Впрочем, чего зазря строить догадки? Не померла Максим, ну и хорошо — как говорят в народе.

Вы рады? Переживали, небось?

Источник: Лена Миро



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