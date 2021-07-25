Мнение: Добрый Путин разрешил посмотреть парад?
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Путин прилетел в Санкт-Петербург и принял Главный военно-морской парад, который министр обороны Сергей Шойгу анонсировал , как «самый масштабный и зрелищный».
Накануне было объявлено, что парад пройдет без зрителей, потому как в городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка.
Но потом что-то пошло не так, оцепление с набережной сняли и люди ринулись смотреть на прохождение по Неве более 50 кораблей, катеров и подводных лодок…
Подозреваю, что оцепление сняли, потому что Путин не знал, что парад пройдет без зрителей. А когда узнал, возмутился. И недоразумение тут же исправили…
Какие еще есть версии, почему зрителей не отгоняли от набережной?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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