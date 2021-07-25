 

На художников с выставки «Коровник» в Архангельске напали хулиганы

25.07.2021, 19:12, Новости дня
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На выставке современного искусства «Коровник» в Архангельске художники подрались с хулиганами, сообщил один из участников инцидента СМИ.

«Да ничего тут нет особенного, просто гопотека начала вести себя вульгарно; возвышенно, начали драться и сами же получили. Разбили мне бутылку об лицо. Но это все ерунда», – поделился подробностями собеседник «Говорит Москва».

Конфликт произошел на острове Кего, местные хулиганы напали на художников, которые рисовали граффити на стенах заброшенного помещения для скота.

Выставку организовали стрит-артист, уроженец Архангельска, Тигран Костан и куратор онлайн-галереи молодого искусства art.blago Виктория Маркова.

При этом сами художники успели сесть на теплоход и уплыть с острова. Правоохранительные органы начали проверку.



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