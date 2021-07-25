 

В Лондоне закрыли туннель и дорожную развязку из-за ливня

25.07.2021, 19:12, Новости дня
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В Лондоне подтопило туннель и дорожную развязку, их пришлось перекрыть, сообщили в дорожно-транспортной столице города.

«В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке, в настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что сильный дождь с грозой в Лондоне начался после полудня.

North London's getting the rain now. I fear for the basement flats. This is the same location about 90 mins apart. pic.twitter.com/ADI4FwbQRY

— Paul Chan (@paulychan) July 25, 2021

В конце июня из-за сильного ливня в Москве затопило станцию метро «Ясенево». Вода проникла на платформу, движение поездов приостановили. Также было остановлено движение поездов в московском метро между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».



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