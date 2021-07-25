 

На МАКС-2021 подписали контракты более чем на 260 млрд рублей

25.07.2021, 19:12, Новости дня
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На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском подписали соглашения на 265 млрд рублей, сообщили в дирекции мероприятия.

За шесть дней работы салон посетили 135 тыс. 20 человек, сообщили ТАСС в дирекции МАКС-2021.

Также там указали, что в авиасалоне участвовали, в том числе заочно, 831 компания из 56 стран, деловая программа включала в себя более 100 мероприятий, свыше 350 докладов, слушателями которых были 5 тыс. человек.

Ранее Ростех сообщал, что в ходе авиасалона МАКС-2021 заключил соглашения на общую сумму более 230 млрд рублей, договорился о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов.

До этого «Рособоронэкспорт» отмечал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.



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