 

Угнанный крейсер «Аврора» вернули на место

25.07.2021, 19:11, Разное
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Береговая охрана Балтийского флота вернула на место стоянки крейсер «Аврора». Памятник истории был угнан группой бывших моряков, отмечавших в Санкт-Петербурге День ВМФ.

Крейсер похитили с места дислокации во время проходившего на Неве парада ВМФ. Правонарушители встроили «Аврору» в колонну парадных кораблей, а затем взяли курс на Финский залив. Власти заметили пропажу только спустя час.

Остановить угонщиков удалось в 15 километрах от Санкт-Петербурга. В ходе спецоперации береговой охраной было задержано 9 человек, находившихся в алкогольном опьянении. Как выяснилось позже, все они являются матросами запаса.

«Да нас черт дернул вспомнить молодость. Мы же ведь раньше тоже в Балтийском флоте служили, ходили по морю туда-сюда. Вот и соскучились. Шли по набережной и увидели, что на берегу стоит бесхозный корабль. Что-то в голове щелкнуло, и мы полезли в него. Мы даже не знали, что эта та самая «Аврора». Завести крейсер у нас не составило труда – руки еще помнят, правда, всякий хлам на борту мешал. Завели и поплыли», — прокомментировал путешествие Павел Шахов.

Главнокомандующий ВМФ, адмирал Николай Евменов отметил высокий уровень профессионализма дебоширов: «Вот что значит быть российским моряком. «Аврора» уже три четверти столетия выведена из эксплуатации, а все равно завели! В крейсере ведь даже топлива не было!».

На угонщиков составили протокол о мелком хулиганстве, после чего отпустили.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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