Мнение: Вакцины: нет ответа на вопрос зачем



В каких штатах США сохраняется масочный режим (ответ – ни в каких)

Я, кстати, как раз интеллектуал и человек свободной профессии – правда, ни разу не прогрессист.

«Что касается политических или идеологических предпочтений, то консервативно настроенные граждане, традиционалисты и верующие в большей степени являются отказниками от вакцинирования. В то же время, как интеллектуалы, леваки, прогрессисты и люди свободных профессий в своей массе поддерживают вакцину.

Интересна тут американская статистика: 52% республиканцев – получили хотя бы одну вакцину; а у сторонников Демпартии таких 86%.

Западные демократии уже продемонстрировали намерение не обращать внимание на некоторые либеральные ценности. Израиль вакцинирует в принудительном порядке; Франция вводит QR коды и ограничивает допуск не вакцинировавшихся в магазины и торговые центры.

Джонсон и Байден требуют от работодателей административно влиять на своих сотрудников к принуждению получать вакцину. И это при том, что 61% американцев крайне негативно относятся к принуждению со стороны работодателей вакцинироваться.

Тот же Байден открыто предъявляет претензии к соцсетям, в частности к Фейсбуку, обвиняя в распространении фейков о последствия вакцинирования.

Большинство социологов между тем убеждено, что административное принуждение крайне неэффективно и порождает не только внутреннее озлобление людей, но ведёт к росту мошенничества, подлогу и криминализирует проблему. Хороших примеров административного принуждения в мире нет. Любая госцензура по теме ковида и вакцин не эффективна и приводит к тому, что слухи и фейки более стремительно распространяются по новым каналам. И им верят больше и массово погружаются в истерию конспирологии.

Выход из этой ситуации пока только один- применять экономические механизмы. Вакцины должны стать полностью бесплатными для граждан, а сами граждане должны получать обязательную материальную премию за вакцинирование. Плюс иные поощрения…»

На Незыгаре – ресурсе, полностью проплаченном вакцинаторской мафией – тоже уже впадают в некоторый ступор, видя, с каким глухим, но упорным сопротивлением они сталкиваются в обществе. Там даже впервые предлагают задуматься – мол, постойте, а так ли эффективна политика принуждения? Может быть, надо поискать какие-то другие, менее жесткие и более хитрые пути – например, материально поощрять вакцинированных? Давайте это обсудим! – голосят они в растерянности.

То, что вакцинаторы уже начинают обсуждать вопрос «как заставить» – безусловный прогресс. Но – недостаточный. Потому что начинать надо с другого вопроса: ЗАЧЕМ?? Пусть они ответят откровенно – зачем заставлять людей прививаться? Чтобы что? С чего вообще такая истерия?

В пылу своей карательной активности вакцинаторы всех стран как-то не заметили, что практически все их резоны про «надо вакцинироваться» за последние пару месяцев размылись до полной неубедительности. Изначально резон был железный, примерно как «зачем надо прививаться от кори? – Чтобы не болеть корью!» Убедительность 100%-ная, что и говорить.

Однако ковид – не корь, и теперь уже все (включая самих вакцинаторов и даже производителей вакцин) признают, что «вакцина» от ковида от собственно заболевания ковидом не предохраняет. Ты можешь привиться – и точно так же заболеть, и это само по себе обескураживает энтузиастов.

Но, может быть, вакцинированный становится незаразен, и он может снять с себя маску и ходить как белый человек? Тоже нет, и это тоже везде оговаривается самими же вакцинаторами – что вакцинированные продолжают оставаться прекрасными переносчиками болезни и «могут заражать» не хуже тех, кто вообще не прививался.

Ок. Но тогда, может быть, те, которые с прививкой, заболеют, но «не так тяжело»? В самой фразе «не так тяжело» зашито лукавство и огромный простор для интерпретаций. Ее можно понимать и как «вы будете болеть бессимптомно» (то есть, на языке доковидной эпохи, вообще болеть не будете) до «вы не умрете». И мы видим, как вакцинаторская пропаганда буквально на наших глазах уверенно дрейфует от первой крайности ко второй. Когда у меня заболели ковидом разом три по полной отвакцинированных члена семьи (и заболели тяжело – с температурой на неделю 38, изматывающим кашлем, непрекращающейся слабостью и т.д.) мне так и писали фанаты вакцинирования: «ну они же у вас не умерли!»

И мы понимаем, что пространство для дальнейшего отступления у вакцинаторов еще есть: когда последует статистика уже по смертям отвакцинированных граждан разных стран – они станут говорить «ну ладно, кто-то и умрет – но не все!»

Однако ведь и среди тех, кто НЕ вакцинирован, умирают тоже, мягко говоря, не все. А если точнее – из заразившихся невакцинированных умирает примерно один из ста. Есть ли основания считать, что вакцина дает еще меньшую величину? И насколько уже существенна эта деталь для рядового обывателя – вероятность смерти 1% или 0,1%? В конце концов, от гриппа тоже умирают с вероятностью на уровне десятых долей процента – это вовсе не повод для большинства населения бояться гриппа и бежать массово делать от него прививки.

И в то же время нарастают вопросы, совсем уж неприятные для вакцинаторов: а не может ли быть так, что сами по себе прививки способствуют заболеванию ковидом – какими-то его очередными разновидностями? То есть – не получается ли так, что некоторые заражаются новейшими штаммами ПОТОМУ ЧТО они были привиты? Это предположение совсем не такое уж фантастическое; скорее, наоборот – чем больше будет привитых в популяции, тем больше вероятность появления штамма, который «работает» именно по привитым – собственно, об этом уже с самого начала «массовой вакцинации» предупреждают многие ученые и эксперты в разных странах.

И, наконец, реальность уже выбила у вакцинаторов их самый главный козырь – теорию, которую они раньше выдавали за аксиому: что, дескать, «Если все вокруг привьются, то коронавирус будет полностью побежден и исчезнет (как вирус кори), и мы снова заживем, как раньше!! Хей-хоп, ура-ура!! Скорее, скорее давайте вернемся в прежний доковидный мир!!»

Тут – вообще полное разочарование: уже все самые видные представители вакцинаторской мафии (байдены, меркели, макроны и прочие, включая путиных-собяниных) уже полностью переобулись, сделали вид, что никогда такого не говорили, и твердят уже ровно обратное: что «вирус теперь с нами навсегда» и «нам всем придется раз в полгода (или чаще) ревакцинироваться».

И опять ни слова о о главном – о «зачем». Зачем ревакцинироваться? Если вирус, вакцинируйся-не вакцинируйся, все равно останется с нами, и от самой болезни вакцина не защищает? ЧТОБЫ ЧТО, вашу мать? «Будете болеть легко?» Но я, вообще невакцинированный, «переболел», как это теперь называется, «бессимптомно» – а моя вакцинированная двумя дозами «Спутника» жена как начала болеть 3 июля (ПЦР-тест положительный), так и продолжает болеть до сего дня (пятничный ПЦР-тест – опять положительный). Температура повышенная, слабость остается. Зачем она вакцинировалась? Зачем вакцинировались ее родители? Ах, «они бы все иначе умерли»? – с чего бы вдруг, ведь ковид – это не лихорадка Денге и не черная оспа.

А может, иначе они бы и не заболели? Или перенесли бы, как я, бессимптомно? Не отягощает ли сама прививка течение болезни – скажем, при некоторых НОВЫХ штаммах? Если вы уверяете, что нет – докажите. Ведь прививка (чего никто не скрывает), разрабатывалась еще на примере «уханьского» штамма. С тех пор появились альфа, бета, гамма и еще бог весть какие новые разновидности коронавируса. Что, если они «заточены» именно против привитых? Проводились такие исследования? «К октябрю будут опубликованы итоговые данные клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко». Ну-ну. Ждем-с. Можно нам до октября обождать с вакцинированием, тов. Мурашка? Хочется зачесть результаты, вдруг там что не то окажется?

В общем, уже очевидно, что ответов на вопрос ЗАЧЕМ просто нет. «Прививайтесь, и всё».

Но так дело не пойдет. При такой «аргументации» даже и за деньги желающих привиться может не найтись – уж очень стремно. Пока народ знает твердо – даже если заразиться «короной», вероятность умереть составляет в районе 1%.

А ведь можно и не заразиться.