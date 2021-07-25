 

После второго дня Олимпиады Украина опустилась ниже в медальном зачете

25.07.2021, 18:56, Новости дня
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После первого дня Токио 2020 украинская сборная делила 19-е место с девятью другими странами.

25 июля на Олимпиаде разыграли 18 комплектов наград.

После второго дня соревнований лидером медального зачета остался Китай, у него шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды. На втором месте – Япония (шесть медалей, пять из них высшей пробы), на третьем – США (четыре золота, два серебра и четыре бронзы).

В копилке украинской сборной две бронзовые медали. К вчерашней медали в женском дзюдо добавилась сегодняшняя бронза в мужском фехтовании на шпагах.

Всего медали завоевывали представители 40 стран.

Скриншот: olympics.com
Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены соревнуются в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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