 

“Плакала каждый день”. Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях

25.07.2021, 18:56, Новости дня
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Блогерша рассказала о романе с мужчиной, имя которого решила не называть. С ним она несколько месяцев жила вместе. Эти отношения Тринчер называет самыми сложным в ее жизни.

“Они меня внутренне сломали. Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане. Меня не ценили, не уважали. Я полностью растворилась в своих комплексах, которые всплыли в этих отношениях. Каждый день я просыпалась со словами: “Как же все достало”. Мне было очень плохо, я плакала каждый день. Был абьюз”, – поделилась актриса.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram

Тринчер добавила, что в тот период она страдала от сонных параличей. А после того, как избранник испортил ей настроение на день рождения, Анна собрала вещи и уехала из квартиры к маме.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram
Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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